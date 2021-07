Le personnel de l’entreprise Walmart et les gestionnaires ont le vaccin Covid d’ici octobre

Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart.

Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, a déclaré vendredi que le personnel de l’entreprise du détaillant ainsi que ses employés au niveau de la direction devaient être vaccinés contre Covid d’ici le 4 octobre, selon une note obtenue par CNBC.

Le mandat s’applique à tous les associés du bureau à domicile, en plus des employés du marché, régionaux et divisionnaires qui travaillent dans plusieurs installations, a déclaré le plus grand employeur privé du pays.

Walmart a déclaré qu’il continuerait de surveiller la situation de la crise sanitaire pour déterminer s’il devait modifier ses plans de retour au travail. Pour l’instant, la société s’attend à ce que peu de temps après la fête du Travail, les effectifs de son siège social soient proches des niveaux qu’il était avant le début de la pandémie.

McMillon a déclaré que l’entreprise utilisait une approche progressive pour ramener les travailleurs, n’autorisant pour l’instant qu’une capacité limitée.

« Nous voulons arriver à un endroit où nous pouvons utiliser nos bureaux et être ensemble en toute sécurité », a-t-il déclaré dans la note. « C’est important pour notre entreprise, notre culture, notre vitesse et notre innovation. »

L’avis est arrivé peu de temps après que Walmart a déclaré qu’il commencerait à exiger des masques pour les employés des magasins dans les comtés à haut risque aux États-Unis, tel que déterminé par le dernier classement des CDC, quel que soit le statut du vaccin et avec effet immédiat.

Il a également doublé l’incitation du personnel des magasins et des entrepôts à se faire vacciner contre le Covid, à 150 $. Les employés qui ont déjà reçu l’incitatif de 75 $ recevront 75 $ supplémentaires sur leur chèque de paie daté du 19 août, a annoncé vendredi la société.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié une nouvelle recommandation qui appelle à porter à nouveau des masques faciaux dans les régions du pays où le virus Covid-19 se propage le plus rapidement. Cela couvre environ les deux tiers de tous les comtés des États-Unis