Le personnel de l’arrière-boutique du Ghana prend un selfie avec son fils émotionnel Heung-Min après la défaite de la Corée du Sud

Un membre de l’équipe d’entraîneurs de l’arrière-salle du Ghana a tenté de prendre un selfie avec un Son Heung-Min au cœur brisé après que son équipe se soit retirée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après une défaite 3-2 aux mains du Ghana.

Dans la vidéo, il est visible que l’un des entraîneurs essaie de prendre un selfie maladroit.

Les tempéraments s’envolaient et la rencontre palpitante s’est terminée par un carton rouge donné à l’entraîneur coréen Paulo Bento après la fin du match. Bento et ses joueurs ont furieusement protesté qu’il était encore temps de tirer un dernier corner lorsque l’arbitre Anthony Taylor a sifflé à plein temps.

La Corée du Sud a commencé le match avec enthousiasme et intention, mais ce sont les Ghanéens qui ont ouvert le score ce jour-là. Ils ont réussi à sortir de l’impasse lorsque Jordan Ayew a envoyé un coup franc dans la surface. Il y a eu une agitation car les Coréens n’ont pas réussi à dégager leurs lignes et M Salisu en a profité pleinement pour tirer le ballon au fond des filets.

Le Ghana a réussi à doubler la mise grâce à une tête de M Kudus à la 34e minute. Les stars noires sont entrées à la mi-temps avec une avance de 2-0, mais les Coréens étaient déterminés à leur donner un match difficile. Les Taegeuk Warriors ont débuté la deuxième mi-temps de belle manière en marquant deux buts rapides à la 58e et à la 61e minute respectivement via des têtes spectaculaires de Cho Gue-sung.

La nation asiatique leur aurait sûrement fait peur mais M Kudus a enterré un autre but pour les Ghanéens à la 68e minute pour reprendre la tête. Lawrence Ati-Zigi a effectué des arrêts cruciaux pour le Ghana au milieu de la vague d’attaques coréennes ce jour-là.

Son et ses coéquipiers ont eu de belles occasions mais Andre Ayew et Co ont finalement réussi à retenir leurs nerfs vers la fin. Son Heung-Min a porté un masque facial pour les deux premiers matchs de la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’homme des Spurs a dû subir une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche après s’être blessé lors de la victoire 2-1 de Tottenham sur l’Olympique de Marseille en UEFA Champions League avant la Coupe du monde.

Malgré toute l’agitation, Tariq Lamptey a été photographié en train d’essayer de consoler Son Heung-Min vers la fin. L’ancien joueur du Bayer 04 Leverkusen a marqué 35 buts et enregistré 17 passes décisives en 108 matches pour la Corée du Sud dans toutes les compétitions à ce jour.

Le football peut être beau et cruel à la fois et les émotions de Son montrent à quel point cela comptait pour lui. La Corée du Sud affrontera désormais le Portugal lors de son dernier match du Groupe H le 2 décembre.

