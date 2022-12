Le personnel de l’aéroport en grève pendant huit jours à Noël

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les responsables de l’immigration du ministère de l’Intérieur travaillant dans les plus grands aéroports du Royaume-Uni ont voté huit jours de grèves consécutives à Noël et au Nouvel An au sujet des salaires, des retraites et des emplois.

Le personnel de la Border Force sortira du 23 au 26 décembre et de nouveau du 28 au 31 décembre à Gatwick, Heathrow, Manchester, Birmingham, Glasgow et Cardiff.

Le syndicat PCS a déclaré qu’environ 1 000 responsables du contrôle des passeports se retireraient pour demander une augmentation de salaire de 10% – admettant que cela aurait un “impact significatif” sur les projets de voyage des Britanniques.

Le gouvernement a déjà confirmé qu’il ferait appel à l’armée pour travailler dans les ports et les aéroports pour couvrir le personnel des forces frontalières pendant la période des fêtes.

M. Serwotka a tenu des réunions avec des ministres – mais le patron du syndicat a déclaré qu’ils refusaient d’augmenter une offre d’augmentation de salaire de 2%. “Ils n’arrêtent pas de dire que leur porte est ouverte, mais … il n’y a rien derrière.”

Le chef du PCS a déclaré que certains employés du gouvernement à bas salaire avaient été contraints d’utiliser les banques alimentaires. “Ils sont désespérés”, a-t-il déclaré. “Le gouvernement peut arrêter ces grèves demain s’il met de l’argent sur la table.”

La ministre des Transports, la baronne Vere, a déclaré mardi que des “atténuations” avaient été mises en place pour les grèves dans les aéroports, révélant que des “tiers”, y compris le personnel de l’armée, seraient utilisés pour s’assurer qu’ils restent ouverts.

L’armée a déjà reçu une formation et serait déployée dans le cadre de la politique “d’aide militaire aux autorités civiles” (Maca), a confirmé le ministre conservateur.

Mais le chef du PCS a mis en garde le gouvernement contre le recours à l’armée pour “faire une pause de grève” – affirmant qu’ils ne pourraient pas faire le travail après seulement “quelques jours” d’entraînement.

“Nous nous attendrions à ce que cela cause des perturbations et des retards importants dans les aéroports”, a déclaré M. Serwotka – mais a déclaré que la “colère” du public face aux perturbations des voyages devrait être dirigée contre “Rishi Sunak, [chancellor] Jeremy Hunt et le gouvernement conservateur ».

Le PCS a déclaré que le personnel frontalier du port de Newhaven se joindrait à la grève de l’aéroport à partir du 23 décembre. Le syndicat a déjà révélé des grèves au Département du travail et des pensions (DWP), à la Highways Agency et parmi les examinateurs de conduite en décembre.

M. Serwotka a averti que l’action revendicative de ce mois-ci n’était que le “coup d’envoi” du conflit – suggérant que le personnel du port de Douvres pourrait également se retirer dans les semaines à venir. Le PCS représente au total environ 15 000 agents du Home Office.

Plus de 100 000 membres du PCS dans plus de 200 départements gouvernementaux et autres organismes publics ont voté en faveur d’une grève le mois dernier – exigeant une augmentation de salaire de 10% et aucune réduction des conditions de licenciement.

Pendant ce temps, il est apparu que les travailleurs d’urgence pourraient faire face à des restrictions supplémentaires sur leur droit de grève, après que Rishi Sunak a déclaré son intention d’imposer de «nouvelles lois strictes» aux logements familiaux.

Les aides de No 10 n’ont pas exclu la possibilité que cela puisse inclure une interdiction des débrayages du personnel ambulancier et d’autres secouristes – ou l’extension de la législation proposée sur le niveau de service minimum pour couvrir l’ensemble du secteur public.

Le gouvernement a promis une législation pour faire respecter les niveaux de service minimum pendant les grèves des trains – mais un projet de loi visant à introduire l’exigence dans le secteur des transports uniquement n’a pas encore commencé sa progression à la Chambre des communes.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a accusé M. Sunak de prendre des “coups politiques bon marché” et de menacer le droit de grève après ses propos de mercredi.

« Le droit de grève est une liberté britannique fondamentale », a-t-elle déclaré. “Plutôt que de tenter des coups politiques bon marché, le gouvernement devrait se mettre autour de la table et négocier avec les syndicats au sujet des salaires.”

Les travaillistes s’opposeront à la législation “inapplicable” sur les niveaux de service minimum, mais une porte-parole ne s’engagerait pas à ce que Sir Keir Starmer l’abroge s’il entrait au n ° 10.

Interrogée sur les mesures que les travaillistes prendraient concernant les lois sur la grève, la porte-parole a déclaré aux journalistes que le parti abrogerait les lois “archaïques” de 2016 introduites sous les conservateurs – ce qui pourrait faciliter la tenue des scrutins de grève.