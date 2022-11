Le personnel de l’aéroport d’Heathrow à Londres en grève avant la Coupe du monde de football

Des centaines d’employés de l’aéroport d’Heathrow à Londres sont sur le point de se retirer à l’approche de la Coupe du monde de football pour réclamer un meilleur salaire.

Le syndicat Unite a déclaré vendredi que 700 travailleurs impliqués dans l’assistance en escale, le transport côté piste et le fret, employés par la filiale de services aéroportuaires du groupe Emirates Dubai National Air Travel Agency (Dnata) et Menzies, feraient grève pendant trois jours à compter du 18 novembre.

LIRE | Les chemins de fer britanniques et le personnel postal arrêtent les grèves après la mort de la reine

La Coupe du monde 2022 débutera au Qatar trois jours plus tard, le 20 novembre.

Qatar Airways, qui a programmé 10 vols supplémentaires par semaine pendant le tournoi de football, sera particulièrement touchée.

Le responsable régional de Unite, Kevin Hall, a déclaré dans un communiqué:

Une action de grève entraînera inévitablement des perturbations, des retards et des annulations de vols dans tout Heathrow, les voyageurs se rendant à la Coupe du monde étant particulièrement touchés.

La grève à l’aéroport le plus fréquenté d’Europe entraînera des perturbations, des annulations et des retards aux terminaux 2, 3 et 4 d’Heathrow.

D’autres compagnies aériennes, dont Virgin, Singapore Airlines, Cathay-Pacific et Emirates, seront également touchées, a déclaré Unite.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré à la chaîne de télévision de la BBC: «Nous sommes au courant des actions revendicatives proposées par les collègues de Dnata et Menzies à Heathrow, et nous sommes en discussion avec nos partenaires aériens sur les plans d’urgence qu’ils peuvent mettre en œuvre pour soutenir leur escale si la grève se poursuit. ”

La compétition basée à Doha sera la première fois que la Coupe du monde se tiendra au Moyen-Orient.

L’événement devrait attirer plus de 1,2 million de personnes dans le pays.