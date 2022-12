Le personnel de la ville de St. Charles propose au conseil municipal d’embaucher une société de planification pour évaluer les propriétés riveraines du centre-ville – Shaw Local

Le personnel de la ville de St. Charles propose que la ville engage une société de planification pour évaluer les propriétés riveraines du centre-ville alors que les conseillers municipaux envisagent le réaménagement de l’ancien site du poste de police le long de la rivière Fox.

La question sera discutée lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles lundi. De plus, le personnel municipal cherche à savoir si le conseil municipal devrait ou non prendre des mesures concernant les propositions existantes pour l’ancien site du poste de police.

Il y a eu beaucoup d’opposition publique aux plans de Frontier Development pour le site. Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville. Les échevins ont également examiné la proposition de Murphy Development Group de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. (Photo fournie par Murphy Development Group)

Lors d’une réunion spéciale de l’atelier du conseil municipal de St. Charles le 25 juillet, les échevins ont examiné quatre propositions pour le site. La majorité des échevins présents à cette réunion ont exprimé leur préférence pour les propositions avancées par Murphy Development Group et Frontier Development.

Comme l’a proposé le personnel, la firme d’urbanisme évaluerait la propriété riveraine du centre-ville et tiendrait compte d’éléments tels que les impacts sur la circulation, les considérations environnementales, les problèmes d’ingénierie et les déplacements des services publics. Lors de la réunion du conseil municipal du 21 novembre, l’échevine du 2e arrondissement Rita Payleitner avait proposé que les échevins votent sur une motion enjoignant au personnel de faire une étude de faisabilité sur le site de l’ancien poste de police.

« Une telle étude devrait inclure, mais sans s’y limiter, les limites de l’infrastructure, l’analyse géotechnique et les évaluations environnementales ; et à partir de ces études, développer de nouvelles lignes directrices pour les soumissions de demande de concept (demande de proposition) », a-t-elle déclaré.

En outre, elle a déclaré que le conseil municipal devrait voter sur la disposition des propositions existantes, avec une invitation à les soumettre à nouveau, ainsi que toute autre nouvelle proposition, une fois que de nouvelles directives sur la faisabilité auront été élaborées.

Après la réunion, Payleitner a déclaré qu’elle espérait qu’une étude de faisabilité du site éclairerait le conseil municipal sur ce qui peut et ne peut pas être fait en matière de réaménagement du site.

“Nous ne rendons service à personne si nous allons de l’avant avec un grand plan géant qui ne peut pas être construit”, a-t-elle déclaré.

Le résident Mike Kanute a applaudi la proposition de Payleitner.

“Je pense que c’est un pas en avant productif”, a déclaré Kanute, qui fait partie du groupe Citizens for Responsible Development. Le groupe s’oppose au plan de Frontier Development pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

“Nous voulons juste un développement responsable qui a du sens pour ce site et qui a du sens pour la communauté”, a déclaré Kanute. “Nous continuons d’entendre des gens de notre communauté s’opposer spécifiquement à la proposition de Frontier Development.”

Vitek a déclaré que les commentaires des résidents font partie intégrante du processus, ont été recueillis de diverses manières et continueront d’être accumulés par e-mail, commentaires publics lors de réunions et interactions avec le conseil municipal.

« Les opinions et les pensées de chaque résident sont importantes », a-t-elle déclaré. « Le réaménagement du site de l’ancien poste de police a suscité beaucoup de discussions, reflétant une variété de points de vue et suscitant parfois une réponse passionnée. Je salue la discussion et tous les discours qui se concentrent sur la positivité de ce qu’est Saint-Charles et de ce qu’il peut être. Je mènerai toujours mes décisions sur la base d’une telle positivité.