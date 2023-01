Le personnel de la ville de Kelowna s’efforce de rationaliser certaines approbations d’aménagement

Le personnel de la ville de Kelowna cherche à alléger une partie de la charge de travail du conseil concernant les permis d’aménagement.

En 2019, le gouvernement provincial a commencé à autoriser les municipalités à déléguer le pouvoir au personnel d’approuver les permis de dérogation mineure (DVP).

Le changement profiterait également au personnel de planification.

“Ce que nous cherchons à faire, c’est de faire gagner du temps au personnel sur ce que nous considérons potentiellement comme des activités de faible valeur dans le processus de développement”, a expliqué Ryan Smith, directeur de la planification, au conseil.

Les DVP mineurs ont représenté environ 35 à 40 % des dossiers de développement au cours des cinq dernières années, a ajouté Smith.

« Un urbaniste de la ville de Kelowna peut traiter entre 65 et 90 demandes d’aménagement par an. Cela pourrait représenter près de la moitié d’un poste de planification que nous sauverions et que nous pourrions réutiliser. »

Com. Luke Stack aimait la direction que prenait le personnel.

« C’est certainement conforme à la direction que la province veut que nous prenions, c’est-à-dire rechercher des gains d’efficacité dans la façon dont nous approuvons les choses », a-t-il ajouté.

Le pouvoir délégué ne serait pas utilisé pour approuver toutes les demandes.

“Certaines seront refusées et une demande pourra faire appel au conseil”, a déclaré Smith.

Le personnel a actuellement le pouvoir délégué d’approuver les permis d’aménagement de formes et de caractères commerciaux et industriels, ainsi que certains logements intercalaires, sans dérogation.

Smith a suggéré que le personnel fasse rapport au conseil une fois par an pour surveiller l’efficacité, cependant, le maire Tom Dyas a demandé si un délai de six mois serait préférable.

“Juste pour que nous ayons plus de clarté sur le type de variances dont nous parlons réellement, cela peut nous donner un bon aperçu de la résolution de ce problème.”

Une notification publique serait toujours requise lors de l’examen d’un DVP mineur, ce qui a plu au conseiller. Charlie Hodge.

“Chaque résident doit avoir son mot à dire”, a-t-il déclaré.

