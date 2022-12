Le personnel de la ville de Kelowna récompensé pour être le meilleur en matière de budgétisation

La Ville de Kelowna a le vent en poupe en matière de budgétisation.

Pour la 21e année consécutive, il a reçu un prix de la Government Finance Officers Association (GFOA) pour son document budgétaire. Le Distinguished Budget Presentation Award pour le document budgétaire 2022 de la ville de Kelowna.

Il reconnaît que les gouvernements « préparent des documents budgétaires de la plus haute qualité qui reflètent à la fois les directives établies par le Conseil consultatif national sur la budgétisation des États et des collectivités locales et les meilleures pratiques de la GFOA en matière de budgétisation », a déclaré le conseil lors de sa réunion du 5 décembre.

“Je suis heureux d’informer le conseil que le budget 2022 de Kelowna a reçu une note compétente ou exceptionnelle sur toutes les notes requises

critères », a déclaré Joe Sass, directeur financier.

Com. Loyal Wooldridge a applaudi le personnel pour sa séquence de 21 ans

« Cela témoigne du niveau de talent que nous avons à la ville de Kelowna », a-t-il ajouté.

GOFA est une organisation professionnelle à but non lucratif qui dessert plus de 18 000 professionnels des finances gouvernementales à travers l’Amérique du Nord.

