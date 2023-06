Le personnel de la ville de Kelowna rappelle qu’il n’y a pas de feu d’artifice personnel le jour de la fête du Canada

Les feux d’artifice sont peut-être un incontournable des célébrations de la fête du Canada, mais la ville de Kelowna rappelle aux résidents l’importance de la sécurité-incendie.

Les feux d’artifice personnels sont toujours interdits en raison des conditions chaudes et sèches. Cependant, le service d’incendie de Kelowna a approuvé un permis pour la célébration annuelle organisée par Festivals Kelowna à Waterfront Park, citant que l’exposition sera lancée à partir d’une barge et que le lieu de largage sera au-dessus du lac Okanagan.

« La fête du Canada est un moment de joie et de festivités, mais il est essentiel de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les incidents liés aux incendies qui peuvent ternir l’esprit de l’occasion », a déclaré Paul Johnson, agent de prévention des incendies au service d’incendie de Kelowna. « Les feux d’artifice, les feux de joie et les barbecues sont des activités courantes partout au Canada pendant cette période, mais ils présentent également des risques potentiels s’ils ne sont pas gérés de manière responsable.

Les feux de camp sont également actuellement interdits dans les limites de la ville.

« Le danger d’incendie est très réel pour notre communauté en cette saison sèche », a ajouté Johnson. «Nous tenons à souligner que les feux d’artifice sont strictement interdits sans un permis du service d’incendie de Kelowna. Nous demandons à la population de ne pas tirer de feux d’artifice dans leur quartier.

« N’oubliez pas qu’il est de la responsabilité collective de chacun de donner la priorité à la sécurité et de protéger notre communauté. »

