Le personnel de la ville de Kelowna espère que le «nombre sans précédent» de locations approuvées améliorera les faibles taux d’inoccupation

Les taux de location étant toujours élevés à Kelowna, offrir des logements locatifs construits à cet effet et abordables demeure une priorité pour la ville.

C’est une mesure que le directeur des Services de planification et de développement, Ryan Smith, croit que le gouvernement néo-démocrate surveillera de près avec toutes les municipalités.

Smith a ajouté que la planification et le suivi par le personnel permettront au conseil et au public de savoir que la ville répond aux types de logements nécessaires.

« Dans le cadre de notre évaluation des besoins en logement, nous savons combien d’unités nous devons approuver au cours d’une année normale pour suivre une croissance régulière », a déclaré Smith.

Cela comprend combien de nouvelles constructions devraient être des locations, et parmi celles-ci, combien devraient être aux tarifs du marché et hors marché, et combien devraient être des espaces d’hébergement.

Smith a déclaré que des niveaux élevés d’appartements sont actuellement construits, et bien que ces chiffres soient supérieurs à la moyenne quinquennale, on s’attend à ce qu’ils diminuent l’année prochaine.

Com. Luke Stack a demandé si le personnel pouvait rendre public le nombre d’unités approuvées qui ne se trouvent pas dans un gratte-ciel du centre-ville.

“Il semble y avoir une perception erronée selon laquelle la seule chose que le conseil approuve, ce sont les immeubles de grande hauteur”, a déclaré Stack. “Si vous regardez nos agendas réguliers ces dernières semaines, nous approuvons des tonnes de duplex, de petits immeubles et de complexes de maisons en rangée, mais cela ne fait jamais la une des journaux.”

Le Conseil a également posé des questions sur l’amélioration du taux d’inoccupation de Kelowna, qui est actuellement de 0,6 %.

“Cela a été extrêmement difficile au cours des dernières années”, a déclaré Smith. « Nous avons approuvé un nombre sans précédent de logements locatifs au cours des cinq dernières années, plus que probablement au cours des 30 années précédentes. Nous dirions que nous avons réussi si nous pouvons obtenir ce chiffre au-dessus de trois pour cent.

Un taux d’inoccupation de trois pour cent est considéré comme sain par de nombreux sites Web d’annonces et de locations d’appartements, offrant un équilibre entre les locataires et les propriétaires.

Smith a ajouté qu’en dehors du premier trimestre de COVID, Kelowna continue de connaître une croissance écrasante des développements multifamiliaux.

« La majorité, surtout au dernier trimestre – 78 % – se trouve dans la zone centrale de Kelowna. C’est exactement ce que nous recherchons lorsque nous parlons de placer le logement au bon endroit.

Les premiers paiements de bonus de densité, pour certains bâtiments dans les zones centrales de la ville, arrivent au début de 2023, selon Smith.

Le personnel fournira des rapports sur le plan communautaire officiel et un atelier sur le logement pour le conseil en janvier, et envisagera des augmentations des frais de demande d’aménagement pour suivre le rythme de l’inflation et un examen des loyers à court terme.

