Le personnel de la ville de Hamilton s’excuse d’avoir «minimisé» les effets sur la santé des infestations d’insectes et de rongeurs

Le personnel de la santé publique a présenté ses excuses aux résidents pour ne pas avoir appliqué les règles de la ville sur les ravageurs pendant plus de quatre ans et a récemment fait des commentaires qui minimisent les effets sur la santé de la vie avec des infestations d’insectes et de rongeurs.

Le Dr Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste de la ville, a présenté ses excuses jeudi, à la suite de l’histoire de CBC Hamilton.

« Je tiens à m’excuser au nom de la ville de Hamilton ainsi que des services de santé publique auprès des membres de la communauté qui ont estimé que notre niveau de service pour ne pas avoir répondu aux plaintes relatives à la lutte antiparasitaire n’était pas à la hauteur de leurs attentes », a déclaré Richardson aux journalistes.

Le directeur de la santé publique, Matthew Lawson, a précédemment déclaré à CBC Hamilton qu’il y avait peu de preuves suggérant que les rats, les cafards et les punaises de lit étaient porteurs de maladies.

Lawson s’est également excusé jeudi, reconnaissant que les parasites peuvent affecter le bien-être physique et mental des gens et provoquer des réactions allergiques, des infections liées au grattage, ainsi que de l’anxiété et de l’insomnie.

« Je prends très au sérieux la santé et le bien-être des habitants de Hamilton », a déclaré Lawson. « C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour présenter des excuses à ceux qui ont ressenti de la douleur sur la base de mes commentaires dans un récent article médiatique minimisant les impacts négatifs que les infestations de ravageurs peuvent avoir sur les membres de la communauté. »

Plus tôt dans la journée, le maire Andrea Horwath a exhorté le personnel de la ville à s’excuser.

C’est complètement choquant et inacceptable. J’ai dit au personnel de la Ville que je m’attends à des excuses au public et à des mesures immédiates pour résoudre ce problème et relancer l’application du règlement. Le Conseil et moi travaillerons ensemble pour nous assurer que cette situation est résolue. https://t.co/upDrRVGRNP —@AndreaHorwath

Après leurs excuses, elle a dit à CBC Hamilton qu’elle avait été choquée quand elle a lu l’histoire et a déclaré que les résidents se sentaient diminués et insultés.

« Je veux exprimer à quel point je suis désolé », a déclaré Horwath. « Les gens ont besoin de savoir que la ville est de leur côté. Lorsqu’ils appellent avec des problèmes, nous devons répondre et si nous ne sommes pas en mesure de le faire, nous devons savoir pourquoi. »

Un agent des règlements sera chargé de répondre aux nouvelles plaintes de ravageurs à partir de mardi prochain, tout en travaillant sur des centaines de cas auxquels la ville n’a pas encore répondu, a déclaré Richardson.

Horwath a déclaré qu’elle s’attend à ce que la ville contacte chaque résident qui a déposé une plainte et trouve des moyens d’accélérer le processus.

Kevin McDonald, directeur de la santé publique de la ville qui supervise la division des environnements sains, a précédemment déclaré que la division de la santé publique de Hamilton avait suspendu la lutte antiparasitaire au début de 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé.

Cela signifie que les propriétaires qui ne parviennent pas à garder les bâtiments exempts de cafards, de punaises de lit ou de rats, comme l’exige le règlement sur les normes de propriété de la ville, n’ont pas fait face à des ordonnances ou à des frais.