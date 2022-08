Le personnel de la Ville commencera à retirer les tentes du Downtown Eastside de Vancouver

Les personnes vivant dans des tentes et d’autres structures le long d’une rue animée du Downtown Eastside de Vancouver ont reçu des avis les informant que les espaces sont sur le point d’être supprimés.

L’avis de la ville de Vancouver indiquait que le retrait se concentrerait d’abord sur les zones les plus à risque, ajoutant dans un communiqué que le processus commencerait mardi et se poursuivrait pendant des semaines.

Mardi en milieu de matinée, dans une zone entre les rues Carrall et Main, les trottoirs étaient encore remplis de dizaines de tentes. Dans certaines sections, les trottoirs étaient impraticables car les tentes et les abris étaient regroupés si étroitement.

Le chef des pompiers de la ville a ordonné que les tentes soient nettoyées le mois dernier, affirmant qu’elles représentaient un risque extrême pour la sécurité incendie.

Les expulsions forcées, une question de droits humains : défenseur

Le groupe de défense Pivot Legal Society a déclaré que le nettoyage de la communauté violerait un pacte signé par la ville, la province et le conseil du parc de Vancouver pour assurer un soutien aux personnes sans abri.

“Une grande partie du problème est qu’il n’y a nulle part où aller. Les expulsions forcées vers nulle part vont à l’encontre de multiples problèmes de droits de l’homme”, a déclaré Anna Cooper, avocate au sein de la société.

“La raison pour laquelle les gens n’ont nulle part où aller est BC Housing et la ville a en fait admis que nous n’avions pas suffisamment d’options de logement adéquates disponibles en ce moment.”

Des tentes sont photographiées le long du trottoir de la rue East Hastings près de la rue Main dans le Downtown Eastside de Vancouver le 26 juillet. (Ben Nelms/CBC)

La société a déclaré dans un communiqué que la ville avait créé la détérioration des conditions dans le campement en omettant de fournir le stockage promis, les installations d’hygiène et l’élimination des ordures, mais cite maintenant ces problèmes de sécurité et de santé comme raison du retrait forcé.

Pivot a appelé Vancouver à fournir des “logements vivables, dignes et accessibles” et au service d’incendie de reconnaître les besoins uniques des résidents du campement en créant une approche de réduction des méfaits en matière de sécurité incendie qui tient compte des défis allant des drogues toxiques à la violence policière et traumatisme dû à la colonisation.

La ville cite un risque pour la sécurité publique

Le mois dernier, le service d’incendie de Vancouver a ordonné le retrait immédiat des tentes et des structures le long de la rue East Hastings dans le Downtown Eastside de la ville en raison de “nombreux problèmes de sécurité urgents”.

La ville a déclaré que l’ordre, signé par le chef des pompiers Karen Fry, soulignait le risque accru d’incendie associé aux abris actuellement installés le long de la route.

Il y avait eu plusieurs incendies dans la région dans les semaines précédant l’ordre, y compris ceux qui ont détruit une église communautaire et un magasin Value Village.

Fry a déclaré que le service d’incendie avait constaté une augmentation des incendies de 103% depuis 2018. Au 25 juillet, il y avait eu environ 840 incendies au centre-ville cette année.

Des tentes bordent le trottoir de la rue East Hastings près de la rue Main le 26 juillet, le lendemain du jour où la ville a ordonné leur retrait en raison des risques d’incendie. (Ben Nelms/CBC)

Le chef des pompiers a également déclaré que les équipes avaient constaté une augmentation du nombre de tentes dans le centre-ville depuis juillet.

“Ils sont de plus en plus encombrés … et nous recevons des rapports d’occupants de bâtiments selon lesquels ils ne peuvent pas sortir par l’escalier de secours d’urgence”, a déclaré Fry.

Cooper a déclaré que les défenseurs conviennent que la sécurité incendie doit être abordée, mais ne sont pas d’accord avec l’approche de la ville.

“La sécurité incendie est à 100% une question de sécurité publique et aucun des défenseurs ne dit que ce n’est pas le cas”, a-t-elle déclaré. “Ce que nous disons, c’est que ce n’est pas le seul problème de sécurité publique et qu’il ne peut pas être résolu d’une manière qui exclut d’autres problèmes de sécurité.”

Lorsqu’on lui a demandé où les personnes vivant dans les tentes devaient déménager, la ville de Vancouver a renvoyé les questions à BC Housing. L’agence du logement n’a pas précisé où les personnes pourraient être en mesure de se réinstaller.

