Le personnel de la Ville cherche à investir dans la «solide santé financière» de Kelowna

La ville de Kelowna a bien résisté financièrement à la pandémie de COVID-19 et à la tourmente économique actuelle.

Telle est la conclusion d’un rapport du personnel des services financiers, qui recommande également des changements aux mesures de performance et des rapports réguliers tout au long de l’exercice financier pour améliorer la gouvernance et la surveillance financière.

Le personnel présentera un nouveau tableau de bord sur la santé financière au conseil lors de sa réunion du 13 février.

“La nouvelle série d’indicateurs recommandée permettra de mieux répondre aux principaux risques organisationnels dans le climat économique actuel ainsi qu’aux contraintes financières spécifiques à la ville et aux municipalités”, indique le rapport.

Le personnel utilise des mesures de rendement et des rapports financiers pour informer le conseil et le public de la performance de la ville d’une année à l’autre et de son degré de préparation à respecter ses obligations futures.

Le Conseil a approuvé une augmentation budgétaire de 3,80 % pour les propriétaires fonciers en décembre 2022 lors des délibérations budgétaires.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

budgetConseil municipalVille de KelownaFinancesPlanification financière