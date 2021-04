La quête de l’administration Biden pour mobiliser les bureaucrates fédéraux pour aider à gérer la marée montante d’immigrants à la frontière sud des États-Unis a maintenant atteint la NASA, qui aurait déjà été invitée à prêter une facilité à la cause.

Un e-mail interne envoyé mardi aux employés de la NASA – divulgué à Ken Klippenstein de l’Intercept – demande aux employés de l’agence spatiale de se porter volontaires pour s’occuper de « Les enfants sans statut légal d’immigration. »

Le plus grand besoin se situe dans le domaine de «Soins jeunesse» et «Conduire et traduire les informations relatives à l’admission.» Les quatre endroits spécifiquement mentionnés sont San Diego, en Californie, ainsi que Dallas, San Antonio et Fort Bliss au Texas.

La NASA vient d’envoyer aux employés un e-mail à la recherche de volontaires pour aider le personnel des installations pour les enfants migrants non accompagnés, par e-mail interne qui m’a été fourni: pic.twitter.com/erAGwjK3KB – Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 6 avril 2021

Le mois dernier, ABC News a rapporté que la NASA avait été sollicitée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour l’utilisation éventuelle de l’aérodrome fédéral de Moffett à Mountain View, en Californie, comme site d’hébergement d’enfants migrants. Le porte-parole de la NASA, Darryl Waller, a déclaré à ABC que l’aérodrome était un «Propriété actuellement vacante» et que son utilisation «N’ont aucun impact sur la capacité de la NASA à mener ses missions principales.»

Le rapport a été accueilli avec incrédulité même parmi certains militants démocrates, qui ont appelé « inacceptable. »

Inacceptable! Un site de la NASA en Californie est considéré comme un emplacement potentiel pour héberger des enfants migrants, selon des sources informées sur les plans. https://t.co/6LQOIps3ek – Marche pour la science (@MarchForScience) 6 avril 2021

Le courriel que Klippenstein a posté est similaire à la lettre du 25 mars signée par la directrice par intérim du Bureau de la gestion du personnel (OPM), Kathleen M. McGettigan. McGettigan a appelé «Notre famille d’agences fédérales composée de fonctionnaires exceptionnels pour apporter leur soutien à cet effort humanitaire» en se portant volontaire pour être détaché auprès du HHS pour une mission de quatre mois dans la prise en charge des mineurs frontaliers.

Selon Government Executive, un bulletin fédéral, l’OPM recherchait «Environ 1 000 employés.» Les volontaires recevraient des frais de voyage, d’hébergement et d’indemnités journalières par l’intermédiaire du HHS, tandis que leurs agences seraient entièrement remboursées pour les frais de détail.





Deux jours après avoir prêté serment, le président Joe Biden a annoncé qu’il révoquerait son prédécesseur, les politiques d’immigration et de contrôle des frontières de Donald Trump, notamment le renvoi des demandeurs d’asile au Mexique pour traitement et détention des mineurs non accompagnés surpris en train de traverser la frontière illégalement.

À la fin du mois de mars, plus de migrants avaient franchi la frontière américano-mexicaine qu’à tout moment depuis mars 2006, y compris un record de 19 000 mineurs arrivant sans parents, selon les chiffres préliminaires consultés par Reuters cette semaine.

Biden a insisté sur le fait que la marée de migrants est saisonnière, pas inhabituelle et, en tout état de cause, sans rapport avec ses changements de politique, mais motivée par des catastrophes naturelles, la violence des gangs ou la pauvreté. Cependant, il y a eu métrage d’enfants migrants portant « Biden s’il vous plaît laissez-nous entrer » T-shirts et rapports de mineurs disant carrément qu’ils venaient à cause de ses politiques.

Mardi, le Washington Times, à tendance conservatrice, a rapporté que la sécurité intérieure envisageait même de redémarrer la construction du mur frontalier de Trump – que Biden a ordonné d’arrêter – pour « remplir les trous » et aidez à endiguer la marée des traversées.





