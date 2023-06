Le personnel de la BBC en Égypte annonce une grève sur les salaires, dans un contexte de dévaluation de la monnaie

Commentez cette histoire Commentaire

Les employés du bureau de la BBC au Caire se sont mis en grève mercredi contre l’insistance du radiodiffuseur public britannique à payer le personnel en monnaie locale, qui a perdu une grande partie de sa valeur au cours de l’année écoulée. Après plus d’un an de négociations, la plupart des employés de près de 90 personnes dans la capitale égyptienne ont informé la BBC qu’ils feraient grève pour la journée. Les membres du personnel ont déclaré que tous les employés, sauf une poignée, semblaient participer.

Informés par l’entreprise que seuls ceux qui prévoyaient de travailler pouvaient entrer dans le bureau, beaucoup se sont quand même présentés par défi mais ont refusé de faire leur travail, transformant l’action en une grève avec occupation, ont déclaré des employés de la BBC au Caire au Washington Post. La grève n’était pas organisée par un syndicat.

L’Égypte traverse des crises monétaires et économiques importantes. Les ondes de choc de l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière ont frappé particulièrement durement l’Égypte, un pays qui s’approvisionnait pour la majorité de ses importations de blé en Russie et en Ukraine, et qui avait du mal à payer les marchandises importées alors que les prix mondiaux des denrées alimentaires montaient en flèche. Le mois dernier, l’inflation en glissement annuel a approché les 33 %.

Un programme de soutien financier de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international étalé sur près de quatre ans promettait « un passage durable à un régime de taux de change flexible », ce qui signifie que la monnaie serait autorisée à basculer sans interférence.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement égyptien a fortement dévalué sa monnaie à trois reprises, mais n’a pas réussi à maintenir la valeur de la livre sur le marché noir après chaque dévaluation. La livre s’élevait à 15,66 livres pour un dollar en mars 2022 ; aujourd’hui, sa valeur officielle a diminué de moitié, à 30,84 livres pour un dollar.

Depuis le début de cette année, des grèves sporadiques similaires ont eu lieu en Égypte, notamment des milliers de travailleurs d’un fabricant de câbles allemand qui protestaient contre une augmentation de salaire inférieure à celle promise un an plus tôt.

Les membres du personnel de la BBC ont contacté la direction en mars dernier, demandant qu’ils soient payés en dollars, suggérant plus tard un rattachement du salaire au dollar, a déclaré un membre du personnel, qui, comme d’autres, a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler au médias. La direction a répliqué avec une augmentation de salaire de 5%, la première d’une série d’augmentations proposées. La dernière proposition s’élevait à 27%, ce qui inclut une augmentation de 8% l’année dernière.

Un porte-parole de la BBC a déclaré que l’augmentation reflétait une réponse à l’inflation.

« Nous sommes déçus que le personnel ait continué à faire grève et nous nous engageons à travailler avec eux pour trouver une solution », lit-on dans un communiqué de la BBC, en réponse aux questions envoyées par e-mail. « Nous continuerons d’examiner la situation économique en Égypte, en prenant des mesures supplémentaires si nécessaire. »

Les employés, dont beaucoup travaillent pour le service arabe de la BBC, qui ont été payés environ 1 200 dollars par mois l’année dernière reçoivent désormais l’équivalent de 500 dollars, a déclaré le membre du personnel.

« Nous avons dit à l’administration que c’était de la discrimination, une discrimination claire », a-t-il dit, « et qu’ils le font parce qu’en Égypte, il y a une suppression de la liberté de la presse, et nous sommes marqués et ne pouvons pas quitter la BBC et aller travailler ailleurs parce que des conditions de sécurité dans le pays.

Les augmentations suggérées ne « couvrent pas nos pertes », a déclaré l’employé, ajoutant que le pays s’attend à une autre dévaluation fin août, beaucoup prédisant que la livre égyptienne perdrait un autre tiers de sa valeur.

Un autre employé de la BBC au Caire a déclaré que la politique de l’entreprise signifie « vous perdez la qualité de vie, vous avez du mal à vous payer l’essentiel ». Ils ont ajouté que la dévaluation de la monnaie, plutôt que l’inflation, est la plus grande préoccupation.

La BBC a été confrontée à un problème similaire avec ses opérations en Turquie l’année dernière, lorsque son bureau d’Istanbul s’est mis en grève et s’est tenu dans le froid mordant de janvier pendant deux semaines, protestant contre l’offre d’augmentation de salaire de la BBC, qui était nettement inférieure à la hausse des niveaux d’inflation en Turquie. La grève a pris fin après que de nouvelles conditions financières ont été conclues.

Les membres du personnel du bureau de la BBC au Caire, qui, selon elle, est le plus grand au Moyen-Orient, semblent pour la plupart avoir choisi de rester chez eux ou de participer à la grève d’occupation, se rendant au bureau mercredi mais s’abstenant de à l’aide des appareils de leur entreprise. Pour la plupart, les enjeux sont importants : leurs salaires couvrent à peine leurs frais de subsistance, et démissionner pour prendre un autre emploi dans les médias n’est pas une option pour le personnel à majorité égyptienne.

« Il y a une inimitié entre la BBC et les autorités égyptiennes », a déclaré le membre du personnel qui a parlé de la liberté de la presse en Égypte. « Tout journaliste qui a travaillé avec la BBC » ne sera pas embauché.

L’Égypte est depuis longtemps critiquée pour sa suppression du journalisme. Le pluralisme est « presque inexistant », selon Reporters sans frontières. Les médias indépendants sont censurés et ciblés par les procureurs de l’État, et « pratiquement tous les médias sont directement contrôlés par l’État », selon son instantané du pays.

L’employé a également soulevé un autre problème de longue date en Égypte : les soupçons abondent quant à la possibilité que les chiffres officiels de l’inflation ne reflètent pas la réalité. Depuis mars dernier, le prix du riz a triplé, le lait et les œufs ont doublé et la viande est devenue un luxe. En mars, la BBC a rapporté que le gouvernement avait suggéré aux Égyptiens de commencer à cuisiner des pattes de poulet – « une partie de l’oiseau riche en protéines habituellement réservée aux restes des chiens et des chats ».

Siobhán O’Grady a contribué à ce rapport.