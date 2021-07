Le personnel de Kamala Harris a le sentiment d’être «traité comme une merde» dans un environnement de travail toxique, selon un rapport

Les membres du personnel de KAMALA Harris ont le sentiment d’être « traités comme de la merde » alors qu’ils ont qualifié son bureau de « chaotique et tendu », révèle un rapport explosif.

Les allégations interviennent au milieu d’informations selon lesquelles certains membres du bureau du vice-président ont été aveuglés par sa décision de se rendre à la frontière américano-mexicaine vendredi dernier.

Les employés de Kamala Harris se sentent «traités comme des merdes», selon un rapport explosif Crédit: El Paso Times-USA TODAY NETWORK

Environ deux douzaines d’assistants présidentiels actuels et anciens, de responsables et d’associés de Biden et Harris ont semblé faire exploser la vice-présidente et son chef de cabinet Tina Flournoy, rapporte Politico.

Blâmant Harris, l’un d’eux a déclaré : « Les gens sont jetés sous le bus par le haut. Il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif.

« Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde. »

Ils ont accusé Flournoy de créer un « environnement insulaire » où les idées potentielles sont rejetées et les responsables retardent la prise de décisions.

Symone Sanders, la porte-parole en chef de Harris, a fustigé les critiques anonymes en les exhortant à faire part de leurs critiques.

Un allié a déclaré que Harris était la « personne la plus perspicace » de la planète Crédit : AP

Elle a déclaré: «Nous ne faisons pas d’arcs-en-ciel et de lapins toute la journée. Quiconque a quelque chose qu’il aimerait élever, il doit l’élever directement.

Certains membres du personnel sont déjà partis, notamment Karly Satkowiak et Gabrielle DeFranceschi.

Et Rajan Kaur, un ancien assistant qui a travaillé avec le vice-président de son équipe numérique, est parti après ne pas avoir déménagé à Washington.

Certains anciens assistants ont défendu Harris en la qualifiant de « personne la plus perspicace de la planète ».

L’un d’eux a déclaré : « Elle est dans la vie publique depuis 30 ans. Putain. Vous ne faites pas tout d’un coup le silence radio.

Harris a été nommé tsar des migrations par le président Biden Crédit : Reuters

Le rapport intervient alors que Harris, qui est le « tsar de la migration » de Biden, reste sous le feu des critiques au milieu de la crise à la frontière américano-mexicaine.

Elle s’est rendue à El Paso vendredi mais a été accusée d’ignorer les zones « à problèmes réels ».

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré : « Le vice-président Harris ignore les véritables zones à problèmes le long de notre frontière sud qui ne sont pas protégées par le mur frontalier et sont envahies par les politiques de frontière ouverte mal réfléchies du gouvernement fédéral.

« Elle échouera dans sa mission si elle refuse de parler aux habitants du secteur Del Rio dont les maisons et les ranchs sont envahis par les gangs et les contrebandiers. »

Abbott a affirmé que les Texans avaient été cambriolés et « des armes pointées sur leur tête », alléguant que les cartels avaient « profité » des politiques d’ouverture des frontières de l’administration Biden.

Le président Biden a déclaré que Harris avait fait un « excellent travail » sur la crise frontalière malgré des dizaines de membres du GOP appelant à sa révocation.

Harris a été accusée d’avoir « ignoré les vrais problèmes » lors de sa visite à El Paso la semaine dernière Crédit : Reuters

Les migrants non accompagnés attendent leur tour au centre de traitement de la vallée du Rio Grande Crédit : EPA

Les migrants du Venezuela naviguent dans des conditions difficiles alors qu’ils traversent le fleuve Rio Grande vers les États-Unis Crédit : Reuters

Kamala Harris a semblé rire lorsqu’on lui a demandé si elle visiterait la frontière sud plus tôt ce mois-ci Crédit : NBC

La vice-présidente a été fustigée de toutes parts à la suite de ses récentes visites au Guatemala et au Mexique.

L’analyste politique Laura Barron Lopez a qualifié le premier voyage international de Harris d’échec.

Elle a déclaré: « Ça ne s’est pas passé comme la Maison Blanche le voulait. »

Le commentateur a qualifié l’immigration de « patate chaude » que personne ne veut toucher.

La vice-présidente a également semblé énervée lorsque la journaliste colombienne Ilia Calderon a demandé quand elle se rendrait à la frontière sud.

Harris a claqué et a agité son doigt lorsque le journaliste l’a interrogée sur la crise frontalière.

Et, Harris a semblé rire lorsqu’on lui a posé la même question par le présentateur de NBC Lester Holt.

Le mois dernier, les postes frontaliers ont augmenté de 674% en mai 2021 par rapport à mai 2020, plus de 180 000 migrants ayant été enregistrés entrant aux États-Unis.

La Maison Blanche a proposé de dépenser 4 milliards de dollars pour s’attaquer aux « causes profondes de la migration » dans des pays comme le Guatemala et le Honduras.