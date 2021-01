Le personnel de Gogglebox a affirmé souffrir de conditions de travail « inhumaines » dans l’émission Channel 4, et aurait suggéré qu’on leur hurle 12 heures par jour et qu’on leur a dit de ne pas interrompre le tournage en s’isolant de Covid.

Studio Lambert, la société qui produit le programme populaire, a été critiquée après avoir reçu des plaintes de plusieurs membres du personnel, rapporte The Guardian.

Bien que l’émission ait été utilisée dans le cadre de la campagne #StayAtHome de Channel 4, le personnel aurait affirmé qu’on leur avait dit d’éviter d’avoir à s’isoler.

Des membres du personnel hors écran travaillant sur Gogglebox du Studio Lambert auraient affirmé qu’ils étaient obligés de travailler dans des conditions de travail « inhumaines ». Sur la photo: Stephen et Pat, membres de la distribution de Gogglebox

Studio Lambert, la société qui produit Gogglebox, aurait reçu un certain nombre de plaintes de membres du personnel. Sur la photo: les membres de la distribution de Celebrity Gogglebox Denise van Outen et son partenaire Eddie

Il y a également des allégations selon lesquelles le personnel hors écran aurait été forcé de se passer de pauses et de travailler des heures excessives pour s’assurer que l’émission à succès était prête.

Un ancien employé a apparemment déclaré que c’était le pire travail qu’ils aient jamais eu, affirmant que la façon dont le personnel était traité était parfois « inhumaine ».

Alors que des préoccupations commençaient à émerger, le Syndicat de la radiodiffusion, du divertissement, des communications et du théâtre (Bectu) – qui soutient le personnel et les pigistes travaillant dans l’industrie des médias et du divertissement – aurait été contacté.

Plus précisément, le syndicat s’emploie à améliorer les conditions de travail des personnes travaillant dans la télé-réalité.

Elle a lancé sa campagne #UnseenOnScreen par le biais de sa branche non scénarisée, qui vise à sensibiliser le public à l’intimidation et au harcèlement dans le secteur de la télévision.

Plusieurs plaintes auraient été déposées auprès du Bectu au sujet du Studio Lambert et le syndicat a déclaré qu’il tentait d’organiser une réunion avec la société de production.

Des membres du personnel affirment qu’on leur a dit d’éviter d’avoir à s’isoler pour ne pas perturber le tournage. Sur la photo: Mary et Marina, membres de la distribution de Gogglebox

Le personnel hors écran a déclaré avoir été forcé de ne pas faire de pauses et de travailler des heures excessives pour s’assurer que l’émission à succès était prête. Sur la photo: les membres de la distribution de Gogglebox La famille Malone

Publiant sur les dernières affirmations de Gogglebox sur Facebook, Unseen on Screen a déclaré: « Les travailleurs indépendants de la télévision méritent des conditions de travail décentes, comme tout le monde, et c’est exactement ce pour quoi la branche non scénarisée de Bectu se bat. »

Des rapports affirment que des plaintes ont également été soulevées par le personnel travaillant sur The Circle de Channel 4 – une émission également produite par Studio Lambert.

Un porte-parole du Studio Lambert a déclaré: « Le Studio Lambert prend très au sérieux le bien-être de ses équipes dans toutes ses productions et a mis en place un certain nombre de mesures pour encourager les gens à faire part de leurs préoccupations, ainsi que des systèmes de soutien pour un gamme de problèmes.

«Toutes nos émissions depuis mars de l’année dernière ont été produites avec des protocoles sûrs Covid-19.

Channel 4 aurait mis en place un service de dénonciation pour le personnel, une décision qui aurait été saluée par les employés de Gogglebox.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: « Channel 4 dispose d’un code de conduite clair qui définit les normes de comportement qu’elle attend de ses fournisseurs et partenaires de production.

« Nous ne pouvons pas commenter les allégations et les rumeurs anonymes, mais nous sommes convaincus que Studio Lambert prend les mesures appropriées pour assurer le bien-être de ses équipes et pour appliquer des normes de comportement appropriées dans les émissions qu’il nous propose. »

Bectu et des représentants du Studio Lambert ont été contactés pour commentaires.