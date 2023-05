Le personnel de cabine de BRITISH Airways est voté pour des grèves après avoir accusé la compagnie aérienne d’intimidation.

Les incidents incluent des patrons qui auraient exigé un ordre de service avant d’autoriser un membre du personnel à assister à des funérailles.

Un membre de l’équipage de cabine de BA a apparemment dû fournir un diagnostic de cancer pour être autorisé à manquer un vol Crédit : Reuters

Un autre devait apparemment fournir un diagnostic de cancer pour être autorisé à manquer un vol.

Une source a déclaré: « L’équipage de cabine en a assez.

« Beaucoup se sentent victimes d’être simplement tombés malades. »

Un dirigeant syndical a déclaré au personnel stupéfait au milieu d’une dispute croissante sur la politique de BA en matière de maladie: « S’il vous plaît, n’oubliez pas d’avoir l’appareil photo de votre téléphone à portée de main lorsque vous courez aux toilettes, vous pourriez avoir besoin de cette perche à selfie. »

Lors d’une réunion syndicale de branche le mois dernier, l’équipe de BA a donné à ses responsables le mandat de prendre des mesures de protestation.

Le personnel a été informé dans une lettre divulguée au Sun: «L’équipage a été limogé avec le minimum de délibération et une enquête appropriée et approfondie.

« Nous avons eu des cas où des membres d’équipage souffrant de problèmes de santé mentale déclarés se sont retrouvés dans une procédure disciplinaire, alors qu’ils étaient toujours malades et recevaient des soins médicaux délicats. »

Les responsables syndicaux Unite au sein de la British Airways Stewards and Stewardesses Association ont déclaré: «Tôt ou tard, nous allons tous, à un moment donné de notre carrière, tomber malades et incapables de travailler.

« Lorsque cela se produit, vous devez être soutenu pour vous rétablir le plus rapidement possible, et non intimidé. »