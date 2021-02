Mais depuis lors, la société a annoncé son intention de supprimer plus de 4000 emplois et de fermer près de 50 de ses magasins Boots Opticians.

En mai, il y a eu un tollé lorsque l’entreprise a annoncé que des centaines de volontaires non rémunérés à travers le Royaume-Uni s’inscrivaient pour travailler 32 heures par semaine en prenant des prélèvements de la gorge et du nez.

Andy McDonald, membre du cabinet fantôme de Keir Starmer qui parle au nom des travaillistes sur les droits à l’emploi, a déclaré: «L’incapacité du gouvernement à fournir certitude et sécurité aux entreprises et aux travailleurs clés tout au long de la pandémie est honteuse. Il est manifestement injuste et révélateur du traitement réservé par le gouvernement aux travailleurs clés que ceux qui sont allés au-delà de l’effort national contre le virus souffrent maintenant de licenciements pendant une crise économique.

Un porte-parole de Boots a déclaré: «En juillet 2020, nous avons annoncé un programme de restructuration pour assurer l’avenir à long terme et durable de notre entreprise. Nous savons que ce fut une période difficile pour les collègues qui ont été touchés; faire des licenciements n’est jamais une décision facile. Tout au long de la consultation, nous nous sommes assurés que le processus était juste et approprié et que nous avons traité chacun avec la dignité, l’attention et le respect qu’il méritait. Tous les collègues n’ont pas pu participer au programme de test du gouvernement et les distinguer aurait été injuste. »