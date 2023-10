Plusieurs membres du personnel d’un grand magazine d’art ont démissionné en signe de protestation ce week-end après que leur rédacteur en chef ait été licencié suite à la publication d’une lettre très critique à l’égard d’Israël.

Des personnalités pro-israéliennes du monde de l’art ont condamné Forum d’art et son rédacteur en chef, David Velasco, depuis la publication par le magazine d’une lettre exprimant son soutien à la « libération palestinienne » sans évoquer les 1 400 personnes assassinées lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le drame à Forum d’art fait suite à des sagas similaires dans d’autres institutions artistiques et culturelles à la suite de l’attaque du Hamas et de la réponse militaire israélienne à Gaza. Au 92NY à New York, par exemple, des membres du personnel ont démissionné et une série de conférences-livres a été abandonnée après que la vénérable institution culturelle juive a annulé une conférence avec un auteur qui avait signé une autre lettre ouverte condamnant Israël.

David Velasco, qui avait travaillé chez Forum d’art depuis 2005, a été licencié jeudi, une semaine après avoir supervisé la publication d’une lettre ouverte « de la communauté artistique aux organisations culturelles ».

Déclarant : « Nous soutenons la libération palestinienne », la lettre condamne ce qu’elle appelle « le silence institutionnel » du monde de l’art face aux « crimes contre l’humanité auxquels le peuple palestinien est confronté ». Il a également approuvé un cessez-le-feu à Gaza. En plus d’être signée par des sommités juives du monde de l’art, notamment Nan Goldin et Barbara Kruger, la lettre était également signée par Velasco lui-même.

Le texte initial de la lettre ne faisait aucune mention de l’attaque du 7 octobre perpétrée par le groupe terroriste palestinien Hamas. Une clause ajoutée le 23 octobre, plusieurs jours après sa publication, indique que les organisateurs originaux, anonymes, de la lettre « partagent leur répulsion face aux horribles massacres de 1 400 personnes en Israël perpétrés par le Hamas le 7 octobre » et « l’espoir d’un retour rapide de tous les otages » avec un cessez-le-feu. Mais il a affirmé que le nouveau texte ne pouvait pas être distribué à l’ensemble des 8 000 signataires de la lettre originale.

Quelques jours plus tard, Velasco aurait été convoqué à une réunion avec Jay Penske, PDG du conglomérat médiatique propriétaire de Forum d’art. Lors de la réunion, L’interception rapporté, Velasco a été licencié. Le même jour, les éditeurs du magazine ont publié un article distinct indiquant que la lettre « n’était pas conforme à »Forum d’art« processus éditorial » et affirmant qu’il avait été « mal interprété » comme reflétant la position du magazine.

“Je n’ai aucun regret”, a déclaré Velasco au New York Times dans un e-mail. “Je suis déçu qu’un magazine qui a toujours défendu la liberté d’expression et la voix des artistes se soit plié à la pression extérieure.”

Manifestation du personnel

Suite au licenciement de Velasco, selon ARTNews, au moins quatre rédacteurs ont démissionné de Forum d’art en signe de protestation et des dizaines d’autres employés et contributeurs ont signé leur propre lettre ouverte exigeant sa réintégration. Ils ont fait valoir que son licenciement à cause de la lettre avait étouffé le genre de « débat culturel » sur lequel le magazine avait misé sa réputation. Par ailleurs, plusieurs artistes ont déclaré leur intention de ne pas travailler avec Forum d’art à l’avenir, notamment Goldin et la peintre juive Nicole Eisenman.

Certains artistes qui ont retiré leur nom de la lettre après sa publication initiale ont déclaré qu’ils l’avaient fait à la suite de ce qu’ils ont qualifié de campagne de pression menée par des collectionneurs d’art pro-israéliens. L’interception a rapporté que l’héritier de Bed Bath & Beyond, Martin Eisenberg, a contacté au moins quatre artistes signataires de la lettre dont il possède le travail pour exprimer ses objections.

Le New York Times a rapporté que la collectrice de fonds du musée juif Sarah Lehat Blumenstein a déclaré à un groupe WhatsApp qu’elle était prête à lancer un « plan de cession » pour « diminuer le statut des artistes » ; Blumenstein a déclaré au Times qu’un tel plan n’était pas actif.