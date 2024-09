Le personnel d’Annapurna Interactive démissionne en raison de l’échec des négociations

Un exode massif d’une ampleur sans précédent en termes de pourcentage s’est récemment produit chez Annapurna Interactive, l’éditeur de jeux vidéo connu pour des titres tels que Outer Wilds, What Remains of Edith Finch et Stray, alors que l’ensemble du personnel du studio a démissionné collectivement suite à l’échec des négociations avec la PDG d’Annapurna Pictures, Megan Ellison.

Comme l’a rapporté Jason Schreier, l’équipe de direction d’Annapurna Interactive, dirigée par Nathan Gary, était en pourparlers avec Ellison au sujet de la scission de la branche d’édition de jeux vidéo de la société en un studio indépendant, une discussion que le PDG aurait L’éditeur s’est retiré d’une manière unilatérale. En réponse, Gary et les autres dirigeants ont tous quitté collectivement Annapurna et, dans une remarquable démonstration de loyauté, le reste de l’équipe a suivi son exemple, laissant l’éditeur sans aucun employé.