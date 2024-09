Le personnel d’Annapurna Interactive démissionne après l’échec des négociations de scission

GamesBeat Next met en relation la prochaine génération de leaders du jeu vidéo. Et vous pouvez nous rejoindre les 28 et 29 octobre à San Francisco ! Profitez de notre offre « achetez-en un, obtenez-en un gratuit ». La vente se termine ce vendredi 16 août. Rejoignez-nous en vous inscrivant ici .

Les employés d’Annapurna Interactive, la branche jeux vidéo de la société, ont démissionné en masse après l’échec des négociations avec la fondatrice Megan Ellison. Cela inclut le président d’Annapurna Interactive, Nathan Gary, ainsi que plusieurs autres dirigeants et une vingtaine d’employés. Gary négociait avec Ellison pour créer Interactive sa propre entité indépendante, et Ellison s’est retirée de ces négociations.

Bloomberg Le site Annapurna Interactive a d’abord fait état de ces démissions, citant des sources anonymes, et a ensuite confirmé l’information par une déclaration de Gary et du groupe : « Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement. C’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eu à prendre et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. »

Selon certaines informations, les développeurs de jeux ne sont pas certains de l’avenir de leurs projets sans l’équipe Interactive. Hector Sanchez, le nouveau président de la division jeux, a déclaré que l’entreprise embaucherait de nouveaux employés et honorerait ses contrats existants.

Ellison a déclaré dans une déclaration séparée à Bloomberg que l’équipe travaillait sur des solutions pour ses partenaires développeurs de jeux : « Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition. Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. »

Megan Ellison dirige Annapurna, une société de divertissement de premier plan qui produit des films d’auteur. Parmi les films de la société, on trouve Zero Dark Thirty, Her, American Hustle, Sausage Party et bien d’autres.

En août, Annapurna Interactive a annoncé un accord avec le développeur de jeux vidéo Remedy Entertainment, qui réalise Control 2. Dans le cadre de cet accord, Annapurna prévoyait de développer des projets de films et de télévision liés à Alan Wake et Control 2 de Remedy.

Certains des meilleurs jeux indépendants d’Annapurna Interactive étaient Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Stray et Cocoon.