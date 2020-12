Le personnel britannique des tombes de guerre travaillant en France et en Belgique s’occupant des lieux de repos des soldats tués pendant les deux guerres mondiales serait confronté à une réduction de salaire de 50% en raison du Brexit.

Les héros méconnus ont exprimé leur indignation après qu’on leur aurait dit qu’ils devaient faire face à une réduction de salaire ou retourner au Royaume-Uni.

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth a envoyé un courrier électronique à 32 membres du personnel, dont certains s’occupaient des sépultures de guerre pendant plus de 35 ans, pour leur parler des mesures de réduction des coûts.

Les jardiniers, les tailleurs de pierre et le personnel s’occupent des tombes des soldats à travers la France et la Belgique, y compris celles de la Somme, de la Normandie, de Dunkerque, d’Ypres et de Passchendaele.

Le personnel britannique des tombes de guerre travaillant en France et en Belgique subirait une réduction de salaire de 50% en raison du Brexit. Sur la photo: l’ancienne Premier ministre britannique Theresa May (à gauche) et le président français Emmanuel Macron au mémorial de Thiepval en France, qui commémore les militaires décédés dans les batailles de la Somme

Ils ont été informés par e-mail le 12 novembre – juste un jour après le jour de l’armistice – des projets de la Commission de les renvoyer au Royaume-Uni, où beaucoup d’entre eux n’ont pas vécu depuis des décennies, ou voient leur salaire réduit de moitié, selon les affirmations.

La Commission a donné trois semaines au personnel pour prendre sa décision. S’ils décident de ne pas être rapatriés au Royaume-Uni, ils passeront à des contrats «locaux».

Cela signifie que leurs contrats seront basés sur les normes de la France ou de la Belgique – selon l’endroit où ils travaillent – et entraîneront des changements dans leurs impôts et leurs pensions, prétend-on. Cela signifierait également qu’ils perdraient leurs allocations à l’étranger.

Sur un contrat local, un jardinier en chef britannique se voit offrir un salaire d’environ 30 000 £, soit environ 18 000 £ de moins qu’il ne gagne actuellement. Actuellement, le même jardinier gagne un salaire d’environ 27 000 £ plus environ 21 000 £ par an (22 800 €) d’allocation de subsistance à l’étranger.

Les héros méconnus ont exprimé leur indignation après qu’on leur aurait dit qu’ils devaient faire face à une réduction de salaire ou retourner au Royaume-Uni. Sur la photo: cimetière de Tyne Cot à Zonnebeke, Belgique

La Commission aurait offert aux 32 membres du personnel un paiement ponctuel d’atténuation pouvant aller jusqu’à 30 000 £ pour la perte des indemnités. S’ils acceptent cela, ils ne seront pas aidés pour les frais de rapatriement, rapporte le Times.

Un jardinier de 61 ans, qui souhaitait rester anonyme, a passé 35 ans à s’occuper des tombes de guerre à travers l’Europe.

Il a déclaré au Mirror: « C’est choquant et cela a été si mal géré. C’est tellement injuste.

«Nous avons tous consacré notre vie à soigner les tombes des braves soldats décédés et c’est ainsi que nous sommes récompensés.

« Il n’y a pas eu de consultation – un e-mail est arrivé un matin qui nous a donné trois semaines pour prendre une décision », a-t-il ajouté. «Je me sens tellement déprimé.

« Nous devons soit retourner en Grande-Bretagne, où beaucoup d’entre nous n’ont pas vécu depuis des années, soit accepter ces conditions, ce qui signifie essentiellement que notre salaire est réduit de moitié. »

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth a envoyé un courrier électronique à 32 membres du personnel, dont certains s’occupaient des sépultures de guerre pendant plus de 35 ans, pour leur parler des mesures de réduction des coûts. Sur la photo: cimetière de guerre de Bayeux en Normandie, France

Un autre membre du personnel, qui souhaitait également rester anonyme, a déclaré au Times: « Il y en a beaucoup qui ont travaillé dans la commission en Belgique et en France pendant plus de 30 ans.

« Ils ont le sentiment d’être obligés de signer un contrat après avoir donné leur vie professionnelle à la commission et maintenant ils sont traités de manière irrespectueuse.

J’adore mon travail mais je ne peux pas continuer là où je suis [on the salary they are offering], il est donc assez décourageant pour nous de réfléchir à ce que nous ferons ensuite. Tout le travail que nous y avons consacré et ils nous traitent simplement comme une merde », a ajouté le membre du personnel.

«Nous n’avons pas le temps de prendre une décision. Si vous avez travaillé aussi longtemps en dehors du Royaume-Uni, vous êtes maintenant confronté à ne pas pouvoir vous payer la maison dans laquelle vous vivez.

L’historien militaire Jeremy Banning a accusé la Commission de se « cacher » derrière le Brexit pour faire les coupes.

Les jardiniers, les tailleurs de pierre et le personnel s’occupent des tombes des soldats à travers la France et la Belgique, y compris celles de la Somme, de la Normandie, de Dunkerque, d’Ypres et de Passchendaele. Sur la photo: le cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale à Colleville-sur-Mer, en Normandie

« Les mendiants pensent qu’ils sont précipités pour prendre une décision financière aussi massive sans explication ni négociation adéquates », a-t-il déclaré au Mirror. «Se cacher derrière le Brexit est lâche.

La Commission du Commonwealth et des sépultures de guerre a déclaré dans un communiqué: « Ces nouveaux arrangements leur permettront [staff] de continuer à travailler en France et en Belgique sur une base ferme et conforme à la loi ou de retourner au Royaume-Uni si tel est leur choix.

«Nous admettons que le calendrier pour une solution négociée a été serré, mais nous avons créé une équipe dédiée pour soutenir le personnel dans tous les aspects de la transition. Cette assistance est en cours.

Barry Murphy, directeur général de la Commission, a déclaré: « Bien que nous comprenions l’anxiété que ces changements apportent, nous pensons que les nouvelles dispositions aligneront correctement ce groupe d’employés avec notre personnel existant en France et en Belgique afin qu’ils puissent continuer à travailler dans leur lieu choisi pour de nombreuses années à venir.

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth garantit que près de 1,7 million d’hommes et de femmes des forces du Commonwealth morts au cours des deux guerres mondiales ne seront jamais oubliés.

Ils sont responsables de 23 000 cimetières dans plus de 150 pays à travers le monde.