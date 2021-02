Le personnel blanc du NHS est presque deux fois plus susceptible que les médecins noirs de se faire vacciner contre Covid

Le personnel blanc du NHS est presque deux fois plus susceptible que les médecins noirs de se faire vacciner contre le coronavirus, craignent les experts, car ils avertissent que l’hésitation à la piqûre des travailleurs de la santé pourrait nuire au déploiement national.

Selon une étude, seuls 64% du personnel des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust avaient accepté l’offre d’obtenir leur première dose avant le 3 février.

Alors que le taux de participation était de 71% chez les médecins blancs, le plus élevé de tous les groupes, il a chuté à la moitié de ce niveau chez le personnel noir. Ceci malgré les recherches montrant que les groupes BAME courent un risque plus élevé de maladie grave et de décès s’ils attrapent le virus.

Il était également plus faible chez les Sud-Asiatiques, où seulement 60% avaient reçu leur première dose.

Les médecins de la fiducie – la seule profession avec une majorité d’employés de BAME – étaient également les moins susceptibles de recevoir le vaccin, après que seulement 57% se soient présentés aux rendez-vous.

Et les moins de 30 ans étaient moins susceptibles de recevoir le vaccin que leurs collègues plus âgés, ce qui, selon les experts, pourrait être dû à la perception qu’ils ne sont pas à haut risque du virus.

Le professeur Kamlesh Khunti, membre du SAGE qui a dirigé l’étude, a exhorté aujourd’hui les ministres à identifier les raisons des «énormes disparités» entre les groupes.

«En plus de toutes les autres interventions de santé publique, telles que la distance sociale, l’hygiène des mains, les couvertures faciales et les tests et traçages, la vaccination est cruciale si nous voulons sortir de cette pandémie», a-t-il déclaré.

«Et ce risque ne concerne pas seulement eux-mêmes et leurs familles, mais également les patients. Il est essentiel que le taux de participation des travailleurs de la santé soit aussi élevé que possible.

Les résultats ont également montré qu’aucun groupe n’avait atteint le taux d’absorption de 85%, selon les experts, nécessaire pour « l’immunité collective », où le coronavirus cesse de se propager car suffisamment de personnes sont protégées.

Interrogé sur les résultats, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a appelé aujourd’hui les médecins et les infirmières à se faire vacciner en disant: « C’est important pour vos patients et bien sûr, il est important pour l’ensemble de la société que nous transmettions cela au plus grand nombre de personnes possible. ‘

Le graphique ci-dessus montre le taux de vaccination par groupe ethnique au fil du temps et le nombre total de vaccinations. Cela révèle une participation plus élevée parmi les personnes d’origine blanche et que le déploiement a atteint un sommet dans les hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust début janvier.

QUELLE ÉTAIT L’AMÉNAGEMENT DANS LES HÔPITAUX DE LEICESTER? Les médecins ont vérifié les dossiers de 19044 travailleurs de la santé des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust à qui on avait proposé le vaccin contre le coronavirus. Ils ont constaté que l’adoption était plus élevée parmi les employés blancs que ceux issus de milieux BAME. Grouper Leicester NHS Employés blancs Personnel sud-asiatique Bâton noir Par profession: Cadres Infirmières Personnel des installations Médecins Par âge: Plus de 30 ans Moins de 30 ans % D’absorption 64,5% 70,9% 58,5% 36,8% 73,2% 62,5% 60,7% 57,4% 68,4% 51,7%

L’étude a enquêté sur les dossiers médicaux de près de 20 000 membres du personnel du NHS de la fiducie, l’un des plus importants d’Angleterre, pour identifier les lacunes en matière de vaccination.

Les dossiers comprenaient des informations sur l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique autodéclarée, la profession et la zone résidentielle des membres du personnel permanent, à temps partiel et de la banque.

Des données sur le programme de vaccination de l’hôpital ont également été collectées, ce qui montre qu’il a démarré le 12 décembre et a culminé entre le 8 et le 15 janvier avant de diminuer progressivement.

Cela suggère qu’aucun groupe n’atteindra la couverture de 85 pour cent nécessaire pour «l’immunité collective» d’ici la fin d’aujourd’hui, date à laquelle le gouvernement vise à avoir la première dose à tout le personnel du NHS.

Il y avait 11 500 employés blancs à la fiducie, dont 8 100 ont reçu le coup.

Cela par rapport à 4 900 employés sud-asiatiques, dont 2 800 ont reçu le coup, et 1 357 employés noirs, dont 500 ont reçu le coup.

En plus de révéler une plus grande réticence à la vaccination chez les personnes issues du BAME, les résultats ont également montré que les personnes occupant des postes de direction et d’administration étaient plus susceptibles de recevoir leur première dose après que 73,2% d’entre elles aient été couvertes (2500 employés sur 3500).

Ils ont été suivis par les infirmières, où 62,5% (4 900 sur 7 800) se sont présentés pour des injections, et par celles travaillant dans les établissements et les domaines, où 60,7% (1 400 sur 2 300) se sont présentées.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il était « surprenant » que les médecins étaient les moins susceptibles de recevoir le vaccin (1700 sur 3000), en particulier lorsqu’ils ont noté que le taux de vaccination contre la grippe était plus élevé chez les médecins que chez les autres groupes professionnels en Angleterre l’année dernière.

Mais ils ont ajouté qu’ils étaient le seul groupe professionnel avec des employés majoritairement BAME, ce qui pourrait expliquer la différence.

Concernant le taux de participation plus faible parmi les personnes occupant des postes dans les établissements, ils ont déclaré que cela pourrait être dû à « un accès limité aux communications par courrier électronique concernant la vaccination, ainsi qu’à des facteurs liés au rôle professionnel tels que le niveau d’éducation, la privation et l’appartenance ethnique ».

Une fois ventilés par âge, les résultats indiquaient également que les moins de 30 ans étaient moins susceptibles de se faire vacciner que les plus de 30 ans (10 000 sur 14 600), à 51,7% contre 68,4% (2 290 sur 4 400).

Les scientifiques à l’origine de l’étude ont déclaré que cela était probablement dû à un risque perçu plus faible du virus dans les groupes d’âge plus jeunes.

Considérés par la privation, les résultats ont montré que ceux des zones les plus défavorisées étaient les moins susceptibles d’obtenir le coup.

Les employés vivant dans les zones les plus défavorisées n’avaient que 57,4% de chances d’avoir reçu le vaccin (1 700 sur 2 900).

Mais ceux des zones les moins défavorisées étaient 71,2% susceptibles d’avoir reçu leur première dose (3 300 sur 4 600).

Les données sur ceux qui avaient déjà été testés pour le virus ont montré que 70 pour cent de ceux qui avaient un test positif ou négatif pour les anticorps se sont présentés pour des vaccinations (8 500 sur 11 600).

Mais ceci comparé à seulement 51 pour cent parmi ceux qui n’avaient jamais été testés (3 800 sur 7 500).

Il n’y avait pas de différence significative dans l’absorption lorsque les résultats étaient ventilés par sexe.

Boris Johnson a appelé tous les Britanniques à se faire vacciner contre Covid. Il est photographié en train de visiter un centre de jabs au centre Al-Hikmah de la société indienne musulmane Welfar à Batley, West Yorkshire

Ci-dessus, Mufti Zubair Butt, un imam et aumônier musulman, reçoit sa première dose du vaccin Covid-19 au Whetley Medical Center de Bradford.

Le professeur Khunti a déclaré au Guardian: « Nous nous attendions à des différences, mais pas à ces énormes disparités, en particulier chez les travailleurs de la santé noirs.

« Nous savons que les populations noires sont moins susceptibles de prendre un vaccin, mais voir cela chez les travailleurs de la santé a été une surprise et une inquiétude également. »

Il a ajouté: « Il est compréhensible que les gens aient des inquiétudes et nous devons de toute urgence identifier les raisons de l’hésitation à la vaccination des travailleurs de la santé et surmonter leurs obstacles. »

Interrogé sur les résultats du programme Today de BBC Radio 4, M. Hancock a déclaré: « (Le vaccin Covid) est sûr, il est efficace et nous avons besoin que tout le monde se présente et ait le coup.

Il a ajouté: « Je n’avais pas vu les données (derrière cette étude), mais je sais que la participation au NHS augmente clairement – elle est d’environ quatre cinquièmes au total.

«Mais je sais aussi que le taux de participation parmi le personnel noir et le personnel d’autres groupes ethniques minoritaires est plus faible.

Les experts ont averti que l’adoption parmi les groupes ethniques pourrait être plus faible en raison des mauvais traitements historiques dans les programmes de vaccination, ce qui augmente l’hésitation.

Le gouvernement a atteint hier son objectif de vacciner 15 millions d’ici la mi-février, car il étend désormais le déploiement à ceux qui ont entre 65 et 69 ans en Angleterre.

Il visait à envoyer des coups à tous les membres du NHS, les plus de 70 ans, les résidents et le personnel des maisons de soins et les personnes vulnérables d’ici le 15 février.