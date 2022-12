Le personnel ambulancier aurait été invité à conserver l’oxygène au milieu d’une “double épidémie”

Le personnel des ambulances dans certaines parties de l’Angleterre serait invité à conserver les réserves d’oxygène en raison d’une augmentation de la demande pour les petites bouteilles utilisées dans les ambulances et les services A&E au milieu d’une «double épidémie» de grippe et de Covid. Grippe, Covid, VRS : pourquoi la Grande-Bretagne est-elle si malade ? Lire la suite La fiducie de la fondation des services d’ambulance de la côte sud-est a averti le personnel d’une pénurie en raison du nombre élevé de patients souffrant de problèmes respiratoires, ajoutant que « les fournisseurs signalent que ce chiffre est plus élevé que lors de la première vague de la pandémie de Covid », selon le Health Service Journal (HSJ). La fiducie des services d’ambulance de l’est de l’Angleterre a également déclaré au personnel que les fournisseurs d’oxygène n’étaient pas en mesure d’honorer leurs commandes et que les fournitures devraient être gérées “avec soin” au cours des prochains jours, a rapporté HSJ. La confiance a déclaré dans un message, vu par le journal, au personnel jeudi: «Les fournisseurs d’oxygène, y compris BOC, ne sont actuellement pas en mesure de fournir des quantités suffisantes [of small cylinders] pour exécuter nos commandes. “Cela a été intensifié à l’échelle nationale et les achats du NHS s’efforcent de soutenir les fiducies d’ambulance avec des fournitures.” La fiducie de la fondation des services d’ambulance de la côte sud-est a déclaré à l’agence de presse PA que la pénurie était liée à une forte demande d’oxygène dans tout le système et a déclaré qu’elle surveillait de près les niveaux de stock et travaillait avec son fournisseur pour garantir le maintien des approvisionnements. Un porte-parole du service d’ambulance de l’est de l’Angleterre a déclaré: «Nous avons publié des directives aux équipages pour prendre des mesures de conservation raisonnables, telles que ne renvoyer les bouteilles qu’une fois complètement vides et utiliser d’autres sources d’oxygène dans la mesure du possible, mais les cliniciens sont chargés de continuer à gérer la saturation cible en oxygène des patients. niveaux conformes au JRCALC [Joint Royal Colleges Ambulance Liaison Committee] des lignes directrices.” Un porte-parole du NHS a déclaré que même s’il n’y avait pas de pénurie d’oxygène, il constatait une demande importante d’oxygène portable en raison du nombre accru de patients atteints de virus respiratoires tels que la grippe et le Covid-19. “Les zones locales utilisent l’offre existante aussi efficacement que possible tandis que, à l’échelle nationale, les fournisseurs travaillent avec le NHS pour aider à répondre à la demande accrue – toute personne ayant besoin de soins ne devrait pas hésiter à contacter le NHS comme elle le ferait habituellement”, a ajouté le porte-parole. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Les dernières données montrent que le nombre de patients atteints de grippe dans les hôpitaux en Angleterre a augmenté de 79% la semaine dernière, avec une moyenne de 3 746 personnes hospitalisées au cours des sept jours précédant le 25 décembre. C’est en hausse par rapport à 2 088 la semaine précédente.

Le type de bouteille concerné fournit généralement environ 30 minutes d’oxygène à plein débit et est largement utilisé dans les ambulances et également lorsque les patients sont gardés en A&E ou dans des couloirs en attente d’être déplacés vers des lits avec accès à l’alimentation normale par canalisation.

De nombreuses ambulances transportent plusieurs bouteilles plus petites et parfois une plus grande. Mais si un patient nécessitant de l’oxygène ne peut pas être transféré rapidement à A&E, les fournitures d’ambulance peuvent commencer à manquer.