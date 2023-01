Le “personne” qui vient de devenir le nouveau champion de l’Open d’Australie

Aryna Sabalenka avait 11 titres WTA à l’Open d’Australie. Elle avait été aussi élevée que la deuxième meilleure joueuse du monde. Elle avait participé trois fois à une demi-finale du Grand Chelem. Elle avait 12 millions de dollars en revenus de carrière. Et pourtant, selon elle, elle n’était rien.

“J’ai toujours eu ce sentiment étrange que lorsque les gens venaient me voir et me demandaient une signature, je disais : ‘Pourquoi demandez-vous une signature ? Je ne suis personne. Je suis joueur. Je n’ai pas de Grand Chelem et tout ça.

Alors même qu’elle s’efforçait de dissiper ces doutes, la joueuse de 25 ans a reçu une énorme balle dans le bras avec le titre de l’Open d’Australie 2023 après avoir battu Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4 en deux heures et 28 minutes de tennis passionnant.

Il y a un an, la Biélorusse avait purgé 56 doubles fautes lors de ses quatre matches à l’Open d’Australie. Tous ces matchs ont tenu la distance et dans trois d’entre eux, elle a perdu le premier set. Elle a récupéré pour gagner, mais c’était un truc nerveux tout au long. La course a finalement été interrompue par Kai Kanepi dans un jeu décisif du troisième set qui s’est terminé 9-7. Ouf.

Avance rapide jusqu’en 2023. Elle a remporté le titre à Adélaïde sans perdre un set. À Melbourne, elle a poursuivi cette séquence pour se réserver une place en finale – son premier match de championnat du Grand Chelem. Le décompte des doubles fautes était tombé à “seulement” 22 en six matches.

Avec la championne de Wimbledon Rybakina à travers le filet, elle a remporté le tirage au sort et a choisi de servir. Premier point, elle est remontée et a purgé une double faute. Oh oh. Est-ce que ça va encore une fois mal tourner ?

Point suivant : Boum, Ace. 176 km/h. Deux points plus tard, elle a frappé un autre as, celui-ci à 189 km/h. Eh bien, peut-être pas.

Au fur et à mesure du premier set, Rybakina ne s’est pas trompée et les petites marges sont restées en sa faveur. Elle a servi gros, a obtenu beaucoup de points bon marché et a empoché six points sur huit lors de son deuxième service. Sabalenka, quant à lui, a commis cinq doubles fautes et n’a pris que quatre des 12 points de deuxième service.

Si le premier set concernait des jeux rapides et un manque d’échanges, le deuxième était loin d’être le cas. Le premier set a nécessité 53 points tandis que le second a accumulé 26 points de plus, soit l’équivalent de six jeux de plus. Tous les matchs sauf un sont allés à 30-30 ou plus.

Le Biélorusse a commencé à attaquer plus, à être plus agressif et à frapper plus de vainqueurs. «Je pense qu’Aryna a élevé son niveau dans le deuxième set. Elle a très bien joué, agressive, un peu moins de fautes. J’aurais aussi dû être plus agressif à certains moments », a déclaré Rybakina plus tard.

«Oui, j’ai eu quelques chances, c’est sûr, de renverser la vapeur. Mais oui, elle a très bien joué aujourd’hui. Elle était forte mentalement, physiquement », a-t-elle déclaré à propos de son adversaire qui a accumulé 51 points gagnants et 28 fautes directes.

Servant pour le match, après avoir pris une pause très importante dans le septième match, Sabalenka a commis une double faute sur une balle de match. “Eh bien, ça va être amusant,” se dit-elle. Lentement et progressivement, deux autres balles de match sont allées et venues, avec une balle de break entre les deux, et Sabalenka y est restée. Mais était-elle sur le point de craquer ?

“Personne ne vous dit que ça va être facile, vous devez juste y travailler, y travailler jusqu’au dernier point”, se répétait-elle. Et ce dernier point est venu alors qu’un tir de Rybakina a atterri longtemps et Sabalenka est tombé en tas près de la ligne de base sur Rod Laver Arena.

Elle venait d’apaiser toutes les craintes de l’équipe d’entraîneurs et des siennes. Elle venait de faire valoir beaucoup plus sa signature – celle d’une championne du Grand Chelem. Aryna Sabalenka – le nom le plus récent à être inscrit sur la coupe commémorative Daphne Akhurst.

