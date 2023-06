Si vous cherchez un bonne frénésie ce week-end, nous vous suggérons fortement de découvrir la deuxième saison de Avec amour sur Prime Vidéo.

Avec amour est une comédie dramatique romantique de Gloria Calderón Kellett qui se concentre sur les frères et sœurs Lily et Jorge Diaz alors qu’ils traversent de grands changements dans leur vie et comptent sur leur famille tout aussi nombreuse pour les traverser. Isis King joue le cousin du frère Sol, un médecin et un système de soutien constant pour les deux frères et sœurs, mais ils ne jouent pas seulement en arrière-plan – Sol a aussi une vie trépidante.

Le directeur principal du contenu de BOSSIP s’est entretenu avec Avec amour stars Isis King et Todd Grinnell à propos de la saison 2 de la série. Le couple joue avec des médecins qui se sont rencontrés au travail et ont un lien indéniable – mais trouvent parfois leur relation testée parce que Sol n’est pas binaire, et bien que Miles soit très ouvert, il a été à l’aise de vivre la vie privilégiée d’un homme blanc cisgenre hétérosexuel. Isis a expliqué à BOSSIP comment, avant de jouer à Sol, elle n’avait jamais vu une personne trans prospérer dans sa carrière, sa vie amoureuse et ses systèmes de soutien. Elle a parlé de l’importance pour le monde de voir et de comprendre que les personnes trans méritent aussi une vie heureuse.

« Je n’ai jamais vu une personne trans avoir une carrière, une famille, des amis et de l’amour, donc pour moi, jouer un personnage comme celui-là est si important », a déclaré King à BOSSIP. «Aussi pour que le monde voie que les personnes trans méritent d’avoir ces choses. Cela me rend aussi excité de jouer le rôle parce que vous savez, c’est la vraie vie, ça peut aussi arriver. Nous le méritons également et il est important que les gens voient aussi que nous le méritons, mais aussi pour ma communauté de voir que nous le méritons.

Nous sommes tout à fait d’accord.

« Ce que j’aime le plus dans cette relation, c’est qu’au fond, c’est juste pur », a ajouté Grinnell. « Vous savez, c’est, c’est l’amour pur qui est la base de la relation, qui est ce que devrait être la base de chaque relation, dans chaque amitié et chaque interaction humaine. Ce n’est pas toujours parfait et ça devient désordonné et ça devient difficile et vous savez qu’il y a des conflits, mais à la fin de la journée, rien d’autre n’a d’importance pour ces deux-là sauf leur connexion et leur amour et c’est magnifique. C’est un témoignage pour nos écrivains.

Les première et deuxième saisons de Avec amour sont actuellement en streaming sur Prime Video.