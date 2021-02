Christina Milian s’apprête à reprendre le rôle de Naya Rivera dans la série télévisée Step Up, a révélé la chaîne Starz.

Rivera a joué le personnage de Collette Jones dans l’émission jusqu’à sa mort en juillet de l’année dernière.

L’actrice Glee noyé dans un accident de bateau au bord d’un lac dans le sud Californie, où elle était avec son fils. Elle avait 33 ans.

Naya Rivera est décédée en juillet 2020. Pic: Taylor Jewell / Invision / AP



Milian, nominé aux Grammy Awards, dont les crédits d’acteur incluent la version 2016 du Rocky Horror Picture Show et la bande originale de la série Netflix, assumera désormais le rôle de Collette dans la troisième saison de Step Up.

« Je suis très heureux de rejoindre la famille Step Up », a déclaré le joueur de 39 ans.

« Je sais que j’ai d’énormes chaussures à remplir. Naya était incroyable. J’espère rendre hommage à Naya, sa famille, ses amis et ses fans avec une excellente performance. »

Elle rejoindra la chanteuse Ne-Yo et l’acteur elfe Faizon Love dans la série, qui a été initialement produite pour YouTube mais qui sera désormais diffusée sur Starz.

Step Up est une version réinventée de la franchise de films à succès du même nom, qui a fait de Channing Tatum un nom connu.

Tatum et son ex-femme Jenna Dewan, qui a également joué dans le film original, sont les producteurs exécutifs de la série.

Rivera s’est noyé dans le lac Piru en Californie. Pic: Presse associée



Le tournage de la troisième série a débuté plus tôt dans le mois à Atlanta, en Géorgie.

La décision de refondre le rôle a été prise en consultation avec la famille de Rivera et les acteurs de la série, sur la base de l’idée que le personnage est essentiel au scénario de la série.

La créatrice de l’émission et productrice exécutive Holly Sorensen a déclaré: «La mort de Naya a été une terrible perte pour notre monde que nous ne cesserons, franchement, de pleurer.

« Il était presque impossible de penser qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’aussi gracieux et aimant qui pourrait à la fois nous aider à honorer notre perte, tout en apportant un réservoir profond de talents à notre spectacle, dans tant de domaines. Christina est une humaine exceptionnelle et une interprète éblouissante. et nous sommes si heureux qu’elle ait rejoint notre famille. «