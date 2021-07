Le film d’animation de Disney Pixar « Turning Red » a sorti sa bande-annonce officielle et a époustouflé l’esprit de Twitterati. La présence d’un personnage sikh, avec un turban bleu et un «kada» en plus de la gentillesse de Pixar, a laissé de nombreux sikhs à travers le monde se sentir chauds face à la représentation indispensable.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « C’est tellement excitant de penser à tous les petits enfants sikhs qui voient ce Sardar à l’écran et se sentent inclus », et leur opinion est reprise partout par d’autres utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux.

en grandissant, je n’aurais jamais pu imaginer voir un sikh observateur dans un film Pixar. c’est tellement excitant de penser à tous les petits enfants sikhs qui voient ce Sardar à l’écran et se sentent inclus 🥺 plus de cela s’il vous plaît ! https://t.co/0WRHqLJSZV– Simrin Singh (@_simrinsingh_) 14 juillet 2021

nah mon frère, c’est juste qu’en grandissant, je n’aurais jamais pu imaginer voir un sikh observateur dans un film Pixar. C’est tellement excitant de penser à tous les petits enfants sikhs (vous) qui voient ce type à l’écran et se sentent inclus ! — Faaris (@FaarisM1R) 14 juillet 2021

De nombreux utilisateurs considèrent cela comme un grand pas en avant pour la représentation de la communauté sikh dans la culture dominante en dehors de l’Inde. Un utilisateur est allé jusqu’à écrire que le personnage de l’agent de sécurité sikh présenté dans un film de cette envergure signifie que les gens seraient conscients qu’ils sont « des contributeurs forts et capables à la société ».

L’attention portée aux détails dans la création du personnage est également applaudie sur de nombreux fronts.

Cependant, un utilisateur a lancé une discussion pertinente concernant la représentation sud-asiatique dans les films, estimant que ces personnages sont souvent relégués à des rôles mineurs.

Certains voient cela comme une victoire, mais cela me rend juste triste. Combien de films Pixar ont-ils été sans représentation sud-asiatique ? Seulement pour enfin avoir un homme sikh comme garde de sécurité mineur ? Les statistiques de l’Ofcom pour le représentant SA sont mauvaises au Royaume-Uni. J’imagine qu’ils sont pires à Hollywood. pic.twitter.com/6F8Jvv7VaV – Adel Amini (@adeelamini) 14 juillet 2021

Un autre utilisateur a indiqué où tout cela aurait pu potentiellement commencer.

Génial de voir Pixar avoir un gars sikh dans son prochain long métrage. Mais criez à Panjit, l’OG, de ‘Magic Bertha’ dans les années 80. pic.twitter.com/GH4GjO2xou– Tony K (@Numero__Seis) 14 juillet 2021

Le fait que le réalisateur Domee Shi ait choisi Toronto comme décor du film a également été apprécié.

Il y aura une représentation sikhe dans le nouveau film de Disney Pixar Turning Red. 🎥 🍿 La réalisatrice Domee Shi a choisi sa ville natale de Toronto comme toile de fond pour son nouveau long métrage qui apporte tant de diversité et d’inclusion. 🧡@disney @Pixar #Sikhisme pic.twitter.com/HJzrlg3chQ — ਸਿੰਘ (Aman) (@ammy_singh9299) 14 juillet 2021

Certaines opinions étaient légèrement controversées, un utilisateur faisant glisser Bollywood.

Quand Pixar, une entreprise américaine, rend un sikh pendjabi plus beau dans ses films. Mais Bollywood jusqu’à ce jour ne peut pas….— chargé de vagues (@WaveLaden) 14 juillet 2021

Le fait que le personnage animé soit vu portant un turban, ce qui est important pour la culture, a également enthousiasmé de nombreux internautes.

ok pour ceux qui ne savent pas que je suis sikh et que les turbans sont une chose importante dans ma religion, donc voir un homme avec un turban dans un film pixar est cool, nous sommes représentés—prav (@pravypatty) 13 juillet 2021

La question de la représentation dans les films Disney est depuis longtemps un sujet de discussion pour de nombreuses communautés minoritaires. En fait, il y a eu des cas où le traitement des personnages asiatiques par Disney a viré en territoire trouble et les créateurs ont été mêlés à une controverse. L’année dernière, par exemple, le remake de « Mulan » de Disney a fait l’objet d’appels au boycott après que certaines scènes de la superproduction aient été filmées dans le Xinjiang en Chine, où des violations généralisées des droits de la population musulmane de la région ont été largement documentées.

La réalisatrice de Turning Red, sino-canadienne Domee Shi, était cependant connue et déjà applaudie pour son travail. ‘Bao’, un court métrage réalisé par elle, a reçu une nomination à l’Oscar du meilleur court métrage d’animation. « Vous voyez juste ce changement progressif dans l’industrie parce qu’avant, l’animation était principalement blanche et masculine », avait déclaré Shi à NPR dans une interview. Les espoirs sur « Turning Red » sont donc naturellement élevés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici