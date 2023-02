Le “personnage Dheela 2.0” de Shehzada est tombé mais Twitter n’est pas “prêt” pour le remake

Kartik Aryan est prêt pour la sortie de son nouveau film ‘Shehzada’ qui sert de remake du film Telugu 2020 Ala Vaikunthapurramuloo. Alors que le film se prépare à sortir en salles dans une semaine, les réalisateurs ont maintenant sorti sa quatrième chanson – «Character Dheela 2.0», qui se trouve également être le remake du morceau de Salman Khan de «Ready».

Alors que la dernière bande originale montre Kartik affichant son swag avec un certain nombre de filles errant autour de lui, la chanson originale du film de 2011 mettait en vedette Salman et Zareen Khan. Bien que l’acteur OG ait envoyé ses meilleurs vœux à Kartik en se rendant sur les réseaux sociaux, il semble que Twitter ne soit pas impressionné par le remake. Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur désaccord sur les réseaux sociaux avec Kartik essayant de recréer l’aura de Salman et y échouant terriblement.

Salman Khan peut à peine jouer, mais son charisme, sa présence à l’écran et son swag compensent largement. Ces nouveaux enfants ne peuvent pas rivaliser. Génération Naye par nahin chod saktey, khud hi Karna padega #PersonnageDheela2 – Zach (@IamZachBruv) 9 février 2023

Audience #PersonnageDheela2 me fait penser qu’il devrait y avoir une limite universelle de 30 ans avant qu’une chanson ne soit refaite. Les rythmes sont terribles et le reste de la chanson est essentiellement tel quel. Ne se sent pas différent du tout. Soupir.— KAA (@khiladi2002) 9 février 2023

Un autre groupe d’utilisateurs a applaudi “Character Dheela 2.0” et a fait l’éloge de l’acteur pour avoir volé la vedette avec ses mouvements époustouflants et donné un hymne de fête qui inciterait les fans à mettre leurs chaussures de danse.

Avec Kartik, “Shehzada” présente également Kriti Sanon dans le rôle principal, et le talentueux ensemble composé de Paresh Rawal, Roniy Roy, Rajpal Yadav, Manisha Koirala, Sachin Khedekar, Ankur Rathee et Sunny Hinduja, entre autres. Le prochain drame en langue hindi devait initialement sortir le 10 février, mais les dates ont été repoussées au 17 février en raison de ” Pathaan “.

