Le personnage de Sardar dans le film «Sardar Ka Grandson» est très similaire à mon Nani: Arjun Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi: Le film Sardar Ka Grandson de l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor est sorti aujourd’hui et l’acteur se sent extrêmement reconnaissant d’avoir trouvé des films comme Sardar Ka Grandson et Ki & Ka.

Parlant de son expérience, Arjun a expliqué: «J’ai eu la chance d’obtenir des films qui m’ont fait puiser dans mes beaux souvenirs d’enfance et mes expériences de vie. Que ce soit un Ki & Ka qui était pour ma mère ou maintenant Sardar Ka Petit-fils pour mes grands-mères, ce sont des films qui se sont connectés à mon âme et seront à jamais mes films préférés.

L’acteur a remercié son réalisateur Kaashvie Nair de lui avoir offert un film qui l’a immédiatement connecté et lui a rappelé son enfance. «Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu la chance d’être réalisé dans Sardar Ka Grandson par la sensible et extrêmement mature Kaashvie Nair, ma première réalisatrice, qui dirigeait également son premier long métrage! Kaashvie vous m’avez donné un film à chérir pour toujours et être fier. Alors, merci, du fond du cœur », a-t-il ajouté.

Arjun a ajouté: « Vous m’avez donné du matériel solide qui m’a connecté si profondément et instantanément en raison de la similitude étrange de l’histoire avec la vie de mes grands-parents de différentes manières. De plus, le personnage de Sardar dans le film est très similaire à ma Nani. Elle était en fait, une émeute lorsque vous avez interagi avec elle et que je pouvais la voir à Sardar, à chaque étape du chemin! Je vivais littéralement à travers diverses phases, émotions et souvenirs dont certains sont les leurs. »

Arjun espère que Sardar Ka Grandson divertira les gens à fond.

Il a dit: «Donc, pour moi, je suis heureux que grâce à ce film, j’ai vécu un peu de leur vie et j’espère que je les ai tous les quatre fiers grâce à mon sérieux avec ce film. Sardar Ka Grandson est maintenant disponible pour que tous puissent en profiter sur Netflix à partir d’aujourd’hui et j’espère que vous vous divertirez à fond. C’est un film simple avec un grand cœur et j’espère qu’il vous émeut de la même manière qu’il m’a touché. «