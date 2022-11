Le personnage de “Central Park” Molly embrasse ses cheveux naturels

Avez-vous regardé la troisième saison de “Central Park?”

Le casting de “Central Park” aide Molly à embrasser ses cheveux avec une chanson sur l’acceptation de soi

Du créateur, scénariste et producteur exécutif Loren Bouchard, Josh Gad et Nora Smith, dans la troisième saison de “Central Park”, alors que Bitsy poursuit sa poursuite incessante pour acheter le parc, Owen se lance dans une nouvelle campagne promotionnelle pour faire tomber plus de gens dans adore ça, et Paige se retrouve plus occupée que jamais lorsqu’elle décroche son premier contrat de livre.

Nous avons un extrait exclusif du tout nouvel épisode de cette semaine de la troisième saison de “Central Park” sur Apple TV+.

Dans l’épisode de cette semaine, la fille de la famille Tillerman, Molly (jouée par Emmy Raver-Lampman) est aux prises avec sa décision de lisser ses cheveux naturellement bouclés. Son super-héros alter ego, Fista Puffs, utilise ses cheveux comme sa superpuissance pour protéger les gens des “méchants”, c’est donc une décision importante pour Molly. Dans ce clip, nous voyons Molly et sa famille, exprimées par Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn et Titus Burgess, apprendre à accepter et à aimer les choses qui les rendent uniques.

Découvrez le clip ci-dessous:





Cette mâchoire gifle en fait, n’est-ce pas ? Mais sérieusement, comment se fait-il que les cheveux naturels soient la vedette de cet épisode ?

“Central Park” met en vedette une distribution de voix renommée qui comprend Josh Gad, Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman et Stanley Tucci et Kristen Bell qui joue dans la saison trois dans le nouveau rôle d’Abby, La petite soeur de Paige (Hahn). Les stars invitées prêtant leurs talents vocaux à cette saison incluent les stars de “The Afterparty” Sam Richardson, Ike Barinholtz, Ben Schwartz et Zoë Chao; Ron Funches, star de “Loot” ; Jack McBrayer, vedette de “Bonjour, Jack” ; ainsi que Amber Ruffin, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson, Tim Meadows, David Alan Grier et plus encore.

Épisode 211 – Fista Puffs Go Poof – Première le vendredi 4 novembre sur Apple TV+