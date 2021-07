Le Perseverance Rover de la NASA commence la chasse à la vie extraterrestre et sonde le cratère Jezero sur Mars

Près d’un an après son lancement depuis la Terre, le rover Mars 2020 Perseverance de la NASA a commencé sa recherche de vie extraterrestre sur la planète rouge. Utilisant la dernière technologie dont la sonde est équipée, elle a renvoyé des données, y compris des images, à la NASA. Les scientifiques disent qu’il s’agit de la meilleure analyse de composition jamais réalisée sur la poussière martienne, même lorsqu’il s’agissait d’un test. Actuellement, la sonde martienne à six roues se trouve dans la zone Cratered Floor Fractured Rough du cratère Jezero. Selon les scientifiques, le cratère était un lac il y a des milliards d’années, qui s’est asséché plus tard. Maintenant, le rover rampe sur son sol rouge cassé et cherche des échantillons à examiner.

« Si la vie était là dans le cratère Jezero, la preuve de cette vie pourrait être là », a déclaré Abigail Allwood, astrobiologiste aux Jet Propulsion Laboratories de la NASA, dans un communiqué. Allwood dirige l’enquête à l’aide de PIXL, Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, un appareil à rayons X que le rover est censé utiliser pour analyser les échantillons de sol martien.

Outre PIXL, le rover utilise deux autres chasseurs, SHERLOC et WATSON. SHERLOC, ou Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals, identifie les minéraux dans les roches martiennes à l’aide d’un laser ultraviolet, tandis que la caméra WATSON, ou capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie, prend des photos en gros plan que les scientifiques pourraient analyser plus avant. pour la rondeur, la texture et la granulométrie. Le maître PIXL cartographie la composition chimique de la roche à l’aide de rayons X. Combinant tous leurs pouvoirs ensemble, ils forment une solide équipe de détectives.

Leurs premières images de WATSON ont déjà produit une mine de données. Entre autres choses, les scientifiques ont découvert la présence de « ciment » sur Mars en utilisant les données. Les scientifiques pensent que d’autres découvertes géologiques nous renseigneront sur la formation de la planète. De plus, ils seront essentiels pour déterminer le potentiel de vie extraterrestre sur la planète. En caractérisant la géologie et le climat de Mars, le voyage de Persévérance vise à trouver des preuves de la vie extraterrestre présente ou passée, l’un des objectifs clés de la mission, et à ouvrir la voie à une future exploration humaine du monde rouge.

