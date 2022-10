Le Pérou votera sur une résolution concernant le déversement présumé d’une entreprise de gravier entraînant une rupture d’égout – Shaw Local

Le conseil municipal du Pérou votera sur l’opportunité d’accepter un règlement lundi qui dégagerait Mertel Gravel Company de toute responsabilité concernant un incident présumé de déversement de béton en échange de la société fournissant les matériaux en béton de la ville pour les trois prochaines années.

Le règlement vise à résoudre un différend entre Mertel et le Pérou où la ville allègue que le déversement de béton par l’entreprise de gravier a conduit à une rupture d’égout au sud du lycée La Salle-Pérou en septembre 2021. L’EPA de l’État, cependant, a déclaré que l’égout rupture était due à un blocage sans rapport avec le dumping de l’entreprise dans la zone.

Malgré la conclusion de l’IEPA, l’avocat de la ville, Scott Schweickert, a déclaré que la ville enquêtait sur le déversement contribuant à la rupture d’égout, le qualifiant de “différend contesté”, et travaillait avec Mertel pour parvenir à une résolution.

Une photo de débris de béton dans le ravin près du lycée La Salle Pérou en septembre 2021 (Photo fournie par le lycée La Salle-Pérou)

En vertu de la résolution proposée, pour une période de trois ans, Mertel fournirait 2 200 verges cubes de béton et 2 200 tonnes de granulats CA6 à l’ingénieur municipal pour les stationnements et les chaussées. Le Pérou bénéficiera d’une remise de 10 % plus une remise supplémentaire de 150 000 $ sur le prix du marché de ces matériaux.

En retour, le Pérou dégagerait Mertel de toute responsabilité entourant le différend.

Une clause incluse dans l’accord stipule que le règlement n’est pas une reconnaissance de responsabilité au nom de Mertel, et que même si la société accepte de conclure le règlement, elle continue de nier toute responsabilité pour la rupture d’égout.

La semaine dernière, le maire de La Salle, Jeff Grove, a allégué que les autorités péruviennes avaient tenté d’annexer 50 acres de terres de Mertel à La Salle en échange de la couverture de 282 000 $ de dommages suite à une rupture d’égout.

Grove a déclaré que le Pérou avait déclaré à Mertel que son déversement de ciment dans un ravin au sud du lycée La Salle-Pérou avait contribué à une rupture d’égout là-bas qui avait fait noircir son eau et rempli l’air d’une odeur d’égout brut. Le Pérou ne ferait pas payer Mertel pour les dommages si la société désannexait la parcelle de terrain de 50 acres dans sa ville, a allégué Grove.

Le conseil municipal du Pérou votera pour accepter cet accord lors de sa prochaine réunion à 19 heures le lundi 10 octobre au 1901 Fourth St. L’ordre du jour du conseil pour la réunion de lundi peut être consulté à l’adresse https://www.peru.il.us/