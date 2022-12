Le Pérou va déclarer l’état d’urgence national au milieu de manifestations meurtrières

La tentative de M. Castillo de dissoudre le Congrès et d’installer un gouvernement qui gouvernerait par décret a été dénoncée par les opposants et nombre de ses alliés comme une tentative de coup d’État. Mme Boluarte, l’ancienne vice-présidente, a prêté serment le même jour.

La réaction du public à la transition rapide a d’abord été relativement modérée. Mais ces derniers jours, des manifestants ont émergé en masse, principalement dans les zones rurales, organisant des attaques contre des postes de police, des palais de justice, des usines et des aéroports, entre autres cibles.

Au moins six personnes sont mortes, pour la plupart de jeunes manifestants, et plus de 100 policiers ont été blessés, selon les autorités péruviennes.

La police péruvienne a récemment déclaré que depuis mercredi dernier, 71 personnes ont été arrêtées dans les départements de Lima, Apurímac, Arequipa, Ica et La Libertad, accusées d’avoir troublé l’ordre public.

M. Castillo, un ancien instituteur et militant syndical issu d’une famille rurale pauvre, a galvanisé de nombreux Péruviens comme lui avec sa plate-forme de gauche lors des élections de l’année dernière. Beaucoup de ses partisans se sont dits frustrés par un système conçu uniquement pour aider l’élite.