Le Pérou subit la pire épidémie de dengue de son histoire. Est-ce qu’El Niño aggrave la situation ?

Le Pérou est aux prises avec la pire épidémie de dengue de son histoire, avec plus de 140 000 cas enregistrés jusqu’à présent cette année, et plus de 200 personnes seraient décédées de complications liées à des infections.

La dengue est répandue dans tout le Pérou, en particulier à basse altitude, bien que les cas diminuent généralement à mesure que le temps devient plus sec.

Mais pas cette année.

Le temps pluvieux qui permet aux populations de moustiques de se reproduire – dans les piscines, les flaques d’eau et toute eau stagnante – n’a pas cessé grâce, en partie, à El Niño – le phénomène naturel et récurrent qui apporte des conditions chaudes à l’est de l’océan Pacifique et perturbe le temps modèles à travers le monde.

Voici ce que vous devez savoir sur la dengue et pourquoi les conditions météorologiques exacerbées par El Niño et d’autres facteurs peuvent entraîner encore plus d’infections au Pérou et ailleurs.

Qu’est-ce que la dengue ?

La dengue est un virus véhiculé par les moustiques Aedes, la même espèce responsable de la transmission d’autres maladies dont la fièvre jaune, le Zika et le chikungunya.

Bien que ces moustiques soient présents sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, ils sont plus répandus dans les climats tropicaux et subtropicaux.

Un moustique Aedes aegypti mâle, supérieur et femelle, qui peut être porteur de virus tels que la dengue, le chikungunya et le Zika, est observé au microscope au laboratoire de la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro, le 14 août 2019. (Mauro Pimentel/AFP/Getty Images)

Les personnes qui contractent le virus ne présentent pas toujours de symptômes, mais celles qui le font peut éprouver fièvre élevée, maux de tête, courbatures, nausées et/ou éruption cutanée.

Il n’y a pas de traitement médical, mais la plupart des gens « s’en remettent avec un peu de misère », a déclaré le spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste, le Dr Michael Libman, directeur du Centre de médecine tropicale de l’Université McGill à Montréal.

Cependant, certaines infections peuvent devenir sévère entraînant un état de choc, un essoufflement, une hémorragie grave, des lésions organiques et la mort.

Les enfants sont particulièrement exposés aux cas graves, lorsque la dengue peut provoquer une fièvre hémorragique qui peut être « assez mortelle », a déclaré le Dr David Fisman, professeur d’épidémiologie à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto.

Jose Ancajima, à gauche, porte le cercueil de sa fille de 10 ans, Fer Maria Ancajima, décédée samedi de la dengue, dans le district de Catacaos, département de Piura, au Pérou. (Ernesto Benavides/AFP/Getty Images)

Comment El Niño l’aggrave-t-il ?

Le nombre de cas confirmés au Pérou cette année est déjà le double de celui de 2017, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une épidémie de dengue dans le pays en tant que moindre effet El Niño provoqué des pluies intenses et des inondations.

Fisman dit qu’El Niño peut facilement exacerber une épidémie.

« Plus de moustiques, plus de piqûres », a-t-il déclaré, expliquant comment une explosion des populations de moustiques, due à des conditions de reproduction optimales, augmente également le « réservoir » du virus. Alors que les moustiques porteurs de la dengue infectent plus de personnes, a-t-il dit, les moustiques non infectés captent ensuite le virus de ces humains et le propagent ensuite davantage parmi la population humaine.

De plus, les effets d’El Niño sont différents dans le monde et l’augmentation des températures qu’il alimente peut créer des conditions de sécheresse qui stimulent également les populations de moustiques – en transformant l’eau courante en mares stagnantes où ils peuvent se reproduire.

ÉCOUTEZ | Combattre les moustiques par des moustiques pour apaiser la dengue : Le courant9:17Libérer des millions de moustiques modifiés pour lutter contre la dengue Une usine brésilienne de moustiques prévoit de relâcher 5 milliards de moustiques modifiés par an pour lutter contre la dengue. Nous en entendons plus de Scott O’Neill, microbiologiste à l’Université Monash de Melbourne, en Australie, et PDG du World Mosquito Program.

Que pouvons-nous apprendre du Pérou ?

Il n’y a, bien sûr, aucune « planète de contrôle » semblable à la Terre sans changement climatique pour comparer les changements qui se produisent sur Terre. Mais avec El Niño – et son modèle opposé de refroidissement des océans La Niña – qui se produit tous les deux à sept ans, cela peut donner un aperçu de la façon dont les conditions météorologiques extrêmes peuvent affecter la propagation de virus comme la dengue, a déclaré Fisman.

« C’est un peu comme un système expérimental qui simule ce que nous prévoyons voir de plus en plus dans les scénarios de changement climatique », a-t-il déclaré. Le changement climatique devrait également affecter l’intensité des cycles d’El Niño.

Mais le réchauffement des températures de la planète, causé par El Niño ou le changement climatique – ou les deux – ne fera pas qu’alimenter les cycles de reproduction des moustiques, il pourrait également élargir la gamme de ces moustiques, a déclaré Libman de McGill.

Cette gamme s’étend vers le nord, ce qui, selon lui, est préoccupant.

Un agent de santé fumige les moustiques pour aider à atténuer la propagation de la dengue à l’intérieur d’une maison, dans le bidonville de La Primavera à Piura le 3 juin. (Martin Mejia/Associated Press)

Les moustiques Aedes se trouvent dans les poches sud des États-Unis contigus, y compris le Texas et la Floride, bien que le nombre de cas transmis localement soit assez faible.

Les moustiques porteurs de la dengue « ne sont pas encore au Canada, mais ils ne sont pas si loin non plus », a déclaré Libman.

Les moustiques Aedes aegypti, qui sont plus susceptibles de transmettre des maladies comme la dengue aux humains, ne sont pas présents au Canada. Les moustiques Aedes albopictus, qui peuvent transmettre la dengue et d’autres arbovirus dans une moindre mesure sont apparus dans un petit coin de sud-ouest de l’Ontario bien qu’il n’y ait aucune indication qu’ils soient porteurs de maladies exotiques.

Selon Libman, si les conditions de réchauffement permettent à l’un ou l’autre type de prospérer dans des régions traditionnellement tempérées, il est possible que des arbovirus comme la dengue s’adaptent et se propagent peut-être plus librement par les moustiques Aedes albopictus.

Il a cité l’exemple du virus du chikungunya, qui n’était pas présent dans l’hémisphère occidental jusqu’en 2013 . Fisman dit que le chikungunya était généralement transporté par le moustique Aedes aegypti mais adapté à l’espèce Aedes albopictus et « s’est propagée comme une folle dans les Amériques où il n’y avait pas d’immunité ».

« Il n’est pas exclu que le [dengue] virus, à un moment ou à un autre, il y aura des changements qui lui permettront de se transmettre même dans un endroit comme le nôtre », a-t-il déclaré.