Le Pérou se prépare à des manifestations alors que des milliers de policiers se préparent à garder la capitale

Près de 12 000 policiers se préparent à garder la capitale péruvienne Lima alors que le pays se prépare à des manifestations massives jeudi.

Une forte présence policière et militaire a pu être observée au cœur de la ville tôt jeudi, avec des endroits clés tels que le parlement, le bureau du procureur et le quartier général de l’armée bénéficiant d’une protection supplémentaire.

Le Pérou connaît certaines de ses pires violences depuis des décennies, qui ont éclaté le mois dernier après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo, alors que les manifestants qui s’opposent au gouvernement actuel appellent à un changement politique.

Des milliers de manifestants se rendent à Lima depuis tout le Pérou. On s’attend à ce qu’ils tentent de marcher vers le centre-ville de Lima jeudi pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte et appeler à des élections générales dès que possible.

Au total, 11 800 policiers seront présents dans la ville, a déclaré le général Victor Sanabria, chef de la police nationale péruvienne pour la région de Lima, aux médias locaux.

Le Palais de justice, siège de la Cour suprême et symbole du pouvoir judiciaire, bénéficie également d’une protection supplémentaire, tout comme certaines chaînes de télévision.

Des manifestants, en particulier des étudiants, ont été vus arriver dans des bus en provenance de différentes régions du pays depuis mercredi.

Les manifestations de jeudi sont la dernière étape d’une crise continue déclenchée par l’éviction de Castillo.

À ce jour, 52 personnes sont décédées en raison des troubles sociaux en cours dans le pays, et 772 autres ont été blessées, a annoncé jeudi le bureau du Médiateur.

Des groupes de défense des droits humains affirment que les autorités ont fait un usage excessif de la force contre les manifestations, y compris des armes à feu. L’armée affirme que les manifestants ont utilisé des explosifs et des armes improvisés, rapporte Reuters.

En décembre, l’état d’urgence a été décrété, les aéroports et les autoroutes ont été le théâtre de quelques affrontements et des centaines de touristes étrangers se sont retrouvés bloqués dans le pays au milieu du chaos. Mercredi, 105 routes étaient bloquées dans 45 provinces, ont indiqué des responsables.

La position de Boluarte semble maintenant aussi assiégée que son prédécesseur. Le bureau du procureur général du Pérou a lancé une enquête sur sa gestion des troubles et plusieurs de ses ministres ont démissionné.

Les manifestants réclament de nouvelles élections, la démission de Boluarte, une modification de la constitution et la libération de Castillo, actuellement en détention provisoire.

Castillo, un ancien enseignant et dirigeant syndical qui n’avait jamais occupé de poste électif avant de devenir président, est originaire du Pérou rural et s’est positionné comme un homme du peuple. Beaucoup de ses partisans sont originaires de régions plus pauvres et espéraient que Castillo apporterait de meilleures perspectives aux populations rurales et indigènes du pays.

Alors que des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, les pires violences ont eu lieu dans le sud rural et indigène, qui a longtemps été en désaccord avec les élites blanches et métisses côtières du pays, qui sont une personne d’ascendance mixte.

Le corps législatif du Pérou est également considéré avec scepticisme par le public. Le président et les membres du congrès ne sont pas autorisés à avoir des mandats consécutifs, selon la loi péruvienne, et les critiques ont noté leur manque d’expérience politique.