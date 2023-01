Le Pérou prolonge l’état d’urgence à Lima et dans d’autres régions au milieu des manifestations

L’ordonnance de 30 jours, qui fait suite à un état d’urgence national désormais expiré, suspend plusieurs droits constitutionnels, notamment la liberté de transit, la liberté de réunion et le droit à la vie privée au domicile. Le mandat donne également une autorité spéciale à la police nationale et aux forces armées du Pérou pour chercher à rétablir la paix.

Outre la capitale Lima, l’état d’urgence s’applique aux régions de Cusco, Puno et Callao, ainsi qu’à plusieurs provinces. Puno, où des manifestants ont pris d’assaut un aéroport et incendié la maison d’un membre du Congrès, est soumise à un couvre-feu nocturne.

Les manifestations réclamant la démission de Boluarte et la dissolution du Congrès a commencé après que son prédécesseur, le gauchiste Pedro Castillo, ait tenté de dissoudre le Congrès pour gouverner par décret tout en faisant face à une éventuelle mise en accusation pour corruption. Les législateurs ont voté pour le démettre de ses fonctions et il a été arrêté pour avoir prétendument « violé l’ordre constitutionnel ». Boluarte, son vice-président, a prêté serment pour le remplacer.

S’exprimant vendredi à la télévision d’État, Boluarte a reconnu la mort des manifestants et s’est excusé pour la violence. Mais elle a dit qu’elle ne démissionnerait pas et a blâmé les extrémistes anti-démocratiques pour le tumulte.

« Qu’il soit inscrit dans les livres d’histoire que la première femme à devenir présidente a eu le courage et la force de garantir une transition démocratique, ordonnée et exempte de corruption », a-t-elle déclaré en espagnol, ajoutant plus tard : « Mon engagement est avec Pérou.”

Castillo, ancien enseignant et chef de la grève sauvage, a pris ses fonctions en 2021 en mettant l’accent sur la réduction de la pauvreté. Il a reçu un fort soutien de la part des peuples autochtones ruraux du Pérou, qui le considéraient comme prêt à défendre les peuples de la cordillère des Andes et de la forêt amazonienne.

Le ministère des Transports du pays rouvert son aéroport international dans la ville de Cusco, près de la destination touristique de Machu Picchu, samedi après avoir suspendu le service deux jours plus tôt en raison de problèmes de sécurité. Les manifestants ont pris d’assaut les aéroports lors de certaines des explosions de conflit les plus intenses, qui ont également bloqué des milliers de touristes dans l’ancienne ville inca de Machu Picchu ce mois-ci.

Les bouleversements politiques sont familiers au Pérou, qui a eu sept présidents en sept ans. Le résultat de la guerre entre des groupes de législateurs et des gouvernements successifs a été la faim, une terrible épidémie de covid-19 et une corruption systémique. La moitié des Péruviens déclarent ne plus soutenir la démocratie, selon une étude de l’Université Vanderbilt et de l’Instituto de Estudios Peruanos.