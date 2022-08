Le Pérou peut restreindre les camions de restauration faisant des affaires à proximité des restaurants – Shaw Local

Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a suggéré d’interdire à un vendeur de nourriture de se garer à moins de 500 pieds d’un restaurant établi, alors que le conseil municipal du Pérou a discuté lundi d’une plainte concernant un camion de nourriture stationné près d’un restaurant, qui aurait profité de la circulation piétonnière du restaurant.

Kolowski a également suggéré lors de la réunion du conseil de lundi une refonte complète des directives actuelles, affirmant qu’elles sont vagues et obsolètes.

“Nous devons juste trouver quelque chose de plus juste”, a déclaré Kolowski.

L’échevin Jim Lukosus était d’accord avec Kolowski et a déclaré que la ville devait protéger les entreprises qui sont dans la ville depuis de nombreuses années.

“Je pense que nous devons apporter un soulagement immédiat à certaines de ces entreprises qui sont touchées”, a déclaré Lukosus.

L’échevin Tom Payton a demandé quelle serait la règle si le camion de restauration était garé sur la propriété du vendeur, citant une discussion qu’il avait eue avec un responsable de la ville de Princeton où c’était un problème. Le procureur de la ville, Scott Schweickert, a déclaré qu’il existait une solution, mais que cela prendrait du temps.

Schweickert a déclaré que la ville peut modifier son ordonnance de zonage et exiger que les gens aient une licence spéciale de la ville pour avoir un camion de nourriture sur leur propriété. Ce processus, en plus de réécrire toutes les directives de la ville concernant les food trucks, prendra du temps.

Les échevins peuvent adopter une ordonnance, éventuellement lors de la prochaine réunion du conseil, sur la distance à laquelle un camion-restaurant doit se garer d’un restaurant établi.

L’échevin Mike Sapienza a suggéré de réduire la distance de 500 pieds à plus près de 300 pieds. Il a dit que parce que 500 pieds équivaut à environ un pâté de maisons et demi, ce qui est une distance considérable, cela désavantagerait les camions de restauration et limiterait les endroits où ils peuvent se garer.

L’échevin Jason Edgcomb a accepté et a déclaré qu’il voulait s’assurer que les food trucks se sentent les bienvenus au Pérou et maintenir de bonnes relations avec les vendeurs afin que les gens puissent continuer à profiter des food trucks. Edgcomb a déclaré que si la réglementation sur les food trucks était trop restrictive, les vendeurs pourraient se sentir expulsés de la zone.

Lukosus a déclaré que la réglementation devrait être plus restrictive en raison de la nature mobile des camions. Étant donné que les entreprises de camions de restauration n’ont pas à payer de taxes foncières et d’autres factures qui soutiennent la ville, Lukosus a déclaré que le conseil devrait donner la priorité aux établissements de brique et de mortier.

Une décision sur une nouvelle ordonnance pour les food trucks n’a pas été prise. Une ordonnance limitant la distance à laquelle un food truck peut se garer d’un restaurant établi peut figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal à 19 h le lundi 12 septembre au 1901 Fourth St.