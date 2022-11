Le Pérou perçoit 7 millions de dollars de taxe de vente et bat le record de la ville – Shaw Local

Le Pérou a battu le record de la ville pour le montant de la taxe de vente perçue en une seule année, atteignant 7,1 millions de dollars de revenus, soit une augmentation de 679 707 dollars par rapport à 2021.

La taxe de vente est l’une des principales sources de revenus du gouvernement péruvien, finançant de nombreuses opérations municipales et permettant de réduire les coûts des taxes foncières résidentielles, a déclaré le maire Ken Kolowski. Les 7 millions de dollars collectés ont été rapportés dans l’audit annuel de la ville pour l’exercice 2022, qui a été présenté lors de la réunion du conseil municipal de lundi.

“Nous venons de recevoir des chiffres record de l’année dernière avec la taxe de vente et c’est un témoignage du peuple travailleur (du Pérou)”, a déclaré Kolowski. “Tous ceux qui travaillent dans le commerce de détail, les services, des grandes entreprises aux petites entreprises, c’est un nombre incroyable.”

Selon les dossiers financiers de la ville, de nouveaux développements et une solide assiette de la taxe de vente contribuent à maintenir les taxes foncières de la ville à un faible niveau. Kolowski a déclaré que la taxe de vente est une grande partie de ce qui gère la ville. Le Pérou, qui possède également un centre commercial, possède l’un des principaux quartiers d’affaires commerciaux de la région avec plusieurs magasins de boîte.

“Nous voulons continuer à croître, et c’est la direction dans laquelle nous voulons aller et pourquoi nous voulons plus de vente au détail”, a déclaré Kolowski. “Nous nous battons pour cela tous les jours, alors j’espère que cette année, nous aurons des choses en cours qui seront assez excitantes.”

Cate Moulton, CPA de Mack & Associates, a présenté le rapport d’audit de la ville au conseil. Moulton l’a décrit comme “propre” et “fort” avec des ajustements minimes. Moulton a également signalé qu’il n’y avait « aucune lacune importante ou faiblesse matérielle » dans la comptabilité de la ville.

“Merci aux personnes qui travaillent ces quarts de travail, vendent ces produits et maintiennent leurs magasins ouverts, en particulier après la pandémie”, a déclaré Kolowski, ajoutant que les problèmes d’approvisionnement ont également été un défi pour les magasins. “C’est là que va le vrai merci, à tous ceux qui travaillent dans les petites entreprises comme dans les grandes entreprises.”

De plus, la ville a récemment lancé un nouveau site web pour favoriser le développement économique. Il fournit des ressources aux développeurs intéressés, notamment des statistiques, des informations sur la région, les propriétés disponibles, les coordonnées de la ville, entre autres informations.