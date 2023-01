Le Pérou ferme le Machu Picchu au milieu de violentes manifestations contre le gouvernement du président Dina Boluarte | Nouvelles du monde

Les autorités péruviennes ont fermé l’attraction touristique emblématique du Machu Picchu au milieu des manifestations en cours qui ont fait des dizaines de morts depuis qu’elles ont commencé il y a un mois.

Les manifestations se sont propagées à travers la nation andine depuis début décembre, avec de nouveaux affrontements signalés à Cusco, la porte d’entrée du sentier Inca à proximité et des ruines antiques du Machu Picchu.

Les autorités culturelles de Cusco ont déclaré dans un communiqué que “compte tenu de la situation sociale actuelle dans laquelle notre région et le pays sont plongés, la fermeture du réseau des sentiers incas et du Machu Picchu a été ordonnée, à compter du 21 janvier et jusqu’à nouvel ordre” .

Des manifestants ont tenté de s’emparer de l’aéroport de la ville, utilisé par de nombreux touristes étrangers pour accéder à la zone, faisant 37 civils et six policiers blessés, selon des agents de santé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:00

Des milliers de manifestants ont affronté la police dans la capitale péruvienne



Les aéroports d’Arequipa et de la ville méridionale de Juliaca ont également été attaqués par des manifestants, endommageant l’industrie touristique du Pérou.

Des manifestations et des barrages routiers contre le gouvernement du président péruvien Dina Boluarte et en soutien au président déchu Pedro Castillo ont également éclaté dans 41 provinces, principalement dans le sud du Pérou.

Certaines des pires violences sont survenues lundi lorsque 17 personnes ont été tuées lors d’affrontements avec la police dans la ville de Juliaca, près du lac Titicaca. Les manifestants ont ensuite attaqué et brûlé vif un policier.

Le vendredi sécurité les forces de la capitale Lima ont lancé des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants qui lançaient des bouteilles en verre et des pierres, alors que des incendies brûlaient dans les rues.

Des troubles ont été déclenchés début décembre par la misère et l’arrestation de Castillo, le premier président péruvien aux racines modestes et rurales, à la suite de sa tentative largement condamnée de dissoudre le Congrès pour éviter un procès en destitution.

L’avocate de gauche Dina Boluarte a prêté serment le même jour, après avoir été vice-présidente de Pedro Castillo.

Image:

La police anti-émeute tire des gaz lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux dans la capitale vendredi



Les manifestants, principalement issus des zones rurales négligées du pays toujours fidèles à Castillo, exigent des élections immédiates, la démission de Boluarte, la libération de Castillo.

Ils veulent également que justice soit rendue aux manifestants tués lors d’affrontements avec la police.

Des dizaines de civils ont été tués dans des affrontements avec la police et au moins sept sont morts dans des accidents de la circulation liés aux barricades.