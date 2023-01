Le Pérou ferme le Machu Picchu alors que les manifestations anti-gouvernementales se multiplient

Le ministère de la Culture a déclaré avoir fermé l’attraction touristique la plus célèbre du pays ainsi que le chemin de l’Inca menant au site “pour protéger la sécurité des touristes et de la population en général”.

LIMA, Pérou – Le Pérou a fermé indéfiniment le site touristique de Machu Picchu samedi dans le dernier signe que les manifestations anti-gouvernementales qui ont commencé le mois dernier engloutissent de plus en plus le pays sud-américain.

Les manifestations, qui jusqu’à récemment se concentraient dans le sud du pays, ont commencé le mois dernier peu après que le président Pedro Castillo, premier dirigeant péruvien d’origine rurale andine, a été destitué et emprisonné après avoir tenté de dissoudre le Congrès. Plus de 55 personnes sont mortes dans les troubles qui ont suivi.

Certains des touristes bloqués au Machu Picchu ont choisi de partir à pied jusqu’à Piscacucho, le village le plus proche, “mais cela implique une marche de six, sept heures ou plus et seules quelques personnes sont capables de le faire”, a déclaré Helguero.