Le Pérou ferme le Machu Picchu alors que les manifestations anti-gouvernementales se multiplient

LIMA, Pérou (AP) – Le Pérou a fermé indéfiniment les célèbres ruines antiques de Machu Picchu samedi dans le dernier signe que les manifestations anti-gouvernementales qui ont commencé le mois dernier engloutissent de plus en plus le pays sud-américain.

Le ministère de la Culture a déclaré avoir fermé l’attraction touristique la plus célèbre du pays ainsi que le chemin de l’Inca menant au site “pour protéger la sécurité des touristes et de la population en général”.

Il y avait 417 visiteurs bloqués au Machu Picchu et incapables de sortir, dont plus de 300 étrangers, a déclaré le ministre du Tourisme, Luis Fernando Helguero, lors d’une conférence de presse.

La fermeture de la citadelle inca qui date du XVe siècle et est souvent désignée comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde survient alors que des manifestants sont descendus à Lima, dont beaucoup se rendent dans la capitale depuis des régions andines éloignées, pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte.

Samedi également, la police a fait une descente dans la plus importante université publique du Pérou à Lima pour expulser des manifestants qui étaient hébergés sur le campus alors qu’ils participaient à de grandes manifestations. Plus de 100 personnes ont été arrêtées, a déclaré le ministre de l’Intérieur Vicente Romero.

Jusqu’à récemment, les protestations étaient concentrées dans le sud du pays. Ils ont commencé le mois dernier après que le président de l’époque, Pedro Castillo, premier dirigeant péruvien d’origine rurale andine, a été destitué et emprisonné pour avoir tenté de dissoudre le Congrès.

Les manifestants exigent la démission de Boluarte, l’ancien vice-président assermenté le 7 décembre pour remplacer Castillo. Ils veulent également que le Congrès soit dissous et que de nouvelles élections aient lieu. Castillo est actuellement détenu pour rébellion.

Plus de 55 personnes sont mortes dans les troubles qui ont suivi, le plus récemment vendredi soir lorsqu’un manifestant a été tué et au moins neuf autres blessés lors d’affrontements avec la police à Puno. Au total, 21 manifestants et un policier sont morts dans la région sud.

Samedi matin, la police a utilisé un petit char pour faire irruption dans l’Université nationale de San Marcos dans la matinée.

Javier Cutipa, 39 ans, qui a voyagé en bus depuis Puno, y dormait par terre depuis jeudi mais est parti pour le petit-déjeuner juste avant l’arrivée de la police. Il a décrit l’action de la police comme «pratiquement une agression», avec des hélicoptères, des gaz lacrymogènes et de petits chars.

« Cela nous indigne. La seule chose que le gouvernement fait avec ces détentions est d’aggraver les tensions », a déclaré Cutipa. Il a ajouté que “lorsque la population apprendra cela, elle réagira de manière plus radicale”.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les bureaux des forces de l’ordre où les détenus étaient détenus samedi soir en scandant «Liberté» et «Nous sommes des étudiants, pas des terroristes». Plus rassemblés à d’autres points du centre-ville de Lima.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est dite “préoccupée par les incursions policières, les expulsions et les détentions massives” à l’université et a exhorté l’État à “garantir l’intégrité et la régularité de la procédure de tous”.

L’université a publié un communiqué de presse indiquant que la descente de police avait eu lieu après que des manifestants avaient “agressé” le personnel de sécurité.

Environ 5 000 touristes sont restés bloqués à Cusco, la ville porte d'entrée de la principale attraction du Pérou, le Machu Picchu, par des manifestations meurtrières contre l'éviction du président Pedro Castillo. Le service ferroviaire vers le Machu Picchu est suspendu depuis mardi.

Cusco, où se trouve le Machu Picchu, a été le théâtre de certains des affrontements les plus intenses, entraînant une perte importante de revenus touristiques. L’aéroport de Cusco a été brièvement fermé cette semaine après que les manifestants se soient fatigués de le prendre d’assaut.

Le service de train vers le Machu Picchu est fermé depuis jeudi en raison de dommages aux voies.

Certains touristes bloqués ont choisi de partir à pied jusqu’à Piscacucho, le village le plus proche, a déclaré Helguero, “mais cela implique une marche de six, sept heures ou plus et seules quelques personnes sont capables de le faire”.