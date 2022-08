Le Pérou et Ottawa se classent parmi les 300 premières villes selon le rapport du Wall Street Journal – Shaw Local

La micropolitaine Peru-Ottawa a fait partie de la liste des 300 meilleures villes du Wall Street Journal à travers le pays pour les villes avec des économies fortes et un mode de vie abordable.

Classé au n°276, l’article signalé les prix élevés et la hausse des taux hypothécaires poussent les travailleurs éloignés à déménager vers des endroits plus abordables pour vivre qui offrent toujours une qualité de vie élevée. Cette tendance a permis à des marchés plus petits et plus abordables de briser le classement.

Le rapport a pris en compte l’économie, les données sur le mode de vie, les taxes foncières, le taux de chômage, les salaires, le temps de trajet et les prêts aux petites entreprises. Les marchés les mieux classés avaient “des ventes de maisons plus rapides, des salaires plus élevés et des temps de trajet plus courts par rapport à l’ensemble du marché”, selon le rapport.

Le directeur du développement économique du Pérou, Bob Vickrey, a déclaré que l’emplacement de la ville était essentiel pour établir le classement. La proximité de l’Interstate 80, de l’Interstate 39, de la rivière Illinois, de l’aéroport régional de la vallée de l’Illinois et de la voie ferrée contribue à attirer davantage d’entreprises dans la région, favorisant ainsi une économie prospère.

Une meute de coureurs de fond participe à une course à Baker Lake au Pérou, l’un des parcs de la ville offrant une qualité de vie à ses habitants. (Scott Anderson)

Depuis la pandémie, il y a plus d’opportunités pour le travail à distance, qui n’oblige pas les gens à s’installer au même endroit. Le maire d’Ottawa, Dan Aussem, a déclaré qu’il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les gens veulent quitter la grande ville.

“Je pense que nous essayons de promouvoir cela [lifestyle]», a déclaré Aussem. Il a cité Heritage Harbour comme exemple, une communauté de villégiature à Ottawa où il existe de nouvelles possibilités de vie et une technologie Internet haute vitesse pour rendre le travail à distance plus faisable.

Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a qualifié le Pérou de “grande petite ville”, ce qui signifie que même si les gens peuvent le considérer comme petit en raison de sa taille, il s’y passe beaucoup de choses.

Kolowski a déclaré que la reconnaissance nationale est un témoignage de tous les travailleurs et citoyens qui font de la région un endroit où il fait bon vivre. Il a déclaré que le succès du Pérou était également dû au succès des villes et des communautés environnantes.