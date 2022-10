Le Pérou et l’EPA de l’État ne sont pas d’accord sur ce qui a causé une rupture d’égout près du lycée La Salle-Pérou l’année dernière – Shaw Local

Les responsables de l’État et de la ville du Pérou sont en désaccord sur ce qui a causé une rupture d’égout l’année dernière qui a coûté 282 000 $ en dommages et pollué un ravin au sud du lycée La Salle-Pérou, rendant l’eau noire et l’air rempli d’une odeur d’égout brut, les enregistrements montrent.

La ville du Pérou a attribué les dégâts à une entreprise déversant du béton et d’autres débris dans le ravin. L’EPA de l’État, cependant, affirme que la rupture d’égout était due à un blocage sans rapport avec le déversement de l’entreprise dans la région, selon les archives.

“Le déversement de béton a rendu difficile l’accès à la zone pour dégager le blocage, mais n’a pas provoqué l’effondrement de l’égout”, a déclaré Kim Briggs, responsable de l’information publique de l’Illinois EPA.

Le 14 septembre 2021, la ville du Pérou a été informée d’un débordement d’égout au niveau du ravin. Selon un rapport de la police péruvienne, plusieurs témoins oculaires ont déclaré avoir vu à plusieurs reprises les camions à béton d’une entreprise laver leurs réservoirs de mélange de béton dans le ravin.

Des photos ont été prises des débris de béton visibles et le lycée La Salle-Pérou a fourni à la ville une surveillance vidéo des camions déversant des matériaux.

Une photo de débris de béton déversés dans le ravin près du lycée La Salle-Pérou en septembre 2021 (Photo fournie par l’école secondaire La Salle-Pérou)

La ville a lancé ses protocoles d’effondrement des égouts et a notifié l’IEPA dans les 24 heures, selon la correspondance entre la ville et l’agence d’État obtenue en réponse à une demande de la Freedom of Information Act.

L’IEPA a inspecté la zone deux jours plus tard et a trouvé “des conditions offensives … dans le Ravin Est car l’eau était de couleur noir foncé et avait une odeur d’égout brut”, selon un rapport de l’agence. L’IEPA a envoyé au maire du Pérou, Ken Kolowski, un avis de violation officiel pour l’effondrement de l’égout le 16 décembre 2021.

Dans une correspondance par e-mail, les responsables de la ville ont attribué la rupture d’égout au déversement de béton, selon les archives.

Dans un e-mail du 14 septembre 2021, Scott Schweickert, l’avocat d’entreprise de la ville du Pérou, a qualifié l’incident de “dumping … qui a endommagé la conduite d’égout de la ville” au surintendant Steven Wrobleski du lycée La Salle-Pérou. Un rapport de police de l’incident cite “il y avait des problèmes avec l’égout en raison du déversement de grandes quantités de ciment sur la colline”.

Néanmoins, aucune accusation ou citation n’a été portée contre l’entreprise, et l’affaire a été renvoyée au département d’ingénierie du Pérou, a déclaré le chef de la police péruvienne, Bob Pyszka.

La société n’a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires de NewsTribune. Le NewsTribune retient le nom de l’entreprise, pour le moment, car il n’a pas été cité et l’IEPA a conclu que son prétendu dumping n’avait pas contribué à la rupture des égouts.

Grâce à son inspection, l’IEPA a déterminé que la cause de l’effondrement de l’égout était un blocage. Briggs, la porte-parole de l’IEPA, a déclaré que l’ingénieur de la ville de Pérou, Eric Carls, a confirmé la découverte de l’IEPA, identifiant la cause de la rupture d’égout comme un blocage, découvrant « plusieurs sacs de sable, un morceau de tuyau cassé et un gros morceau de chaussée en asphalte, qui créaient un blocage pour l’inverseur en aval.

Schweickert a déclaré que la ville enquêtait depuis un certain temps sur le déversement illégal contribuant à la rupture des égouts.

“C’est un différend contesté et nous essayons de le résoudre”, a déclaré Schweickert, ajoutant que la société a été coopérative et que les parties sont proches d’une résolution.

Schweickert n’a pas précisé si l’entreprise serait tenue responsable d’avoir prétendument contribué à la rupture des égouts, citant un litige en cours.

Une photo de débris de béton dans le ravin près du lycée La Salle Pérou en septembre 2021 (Photo fournie par le lycée La Salle-Pérou)

Déverser sciemment des ordures, des débris de construction ou d’autres matériaux dans des endroits non approuvés peut être considéré comme une infraction pénale, allant d’un délit de classe A à un crime de classe 4, selon la quantité déversée. Le déversement illégal est également une violation de l’IEPA, et l’IEPA exige que les responsables du gouvernement local et les agents chargés de l’application des lois enquêtent et portent plainte si nécessaire.

Le 5 juillet, le conseil municipal du Pérou a approuvé et payé la réparation de l’égout qui sera achevée par l’entreprise de construction JW Ossola pour 282 771 $. Lors de la réunion du conseil du 5 juillet, Carls a déclaré que la solution impliquerait le réacheminement de l’égout en raison de la “colline compromise sur le ravin en raison de l’activité de déversement”.

L’échevin Jim Lukosus a demandé lors de la réunion si l’entreprise aiderait à résoudre le problème, et Schweickert a déclaré que le sujet serait discuté à huis clos.

“Cela concerne certaines violations des ordonnances et nous travaillons … vers une résolution, et ils ont été très coopératifs”, a déclaré Schweickert. “Cela n’a pas encore été résolu, mais quand ce sera le cas, cela viendra devant le conseil pour approbation.”

Kolowski et Carls ont refusé de répondre aux questions sur la rupture des égouts et ont plutôt renvoyé à Schweickert.

L’EPA de l’Illinois a accordé au Pérou jusqu’au 31 août 2022 pour achever la réparation du réacheminement des égouts. Après avoir reçu l’avis de violation de l’EPA en décembre 2021, le Pérou a envoyé une demande de permis à l’EPA de l’Illinois le 12 janvier 2022 pour obtenir l’approbation de réparer l’égout. Le Pérou a également demandé de conclure un accord d’engagement de conformité avec l’EPA de l’Illinois pour résoudre la violation, et Kolowski a signé l’accord le 29 mars.

Le permis a été approuvé par l’Illinois EPA le 1er avril.

Carls a déclaré qu’il était difficile de trouver un entrepreneur pour accepter le travail lors de la réunion du Conseil du 5 juillet, mais n’a pas indiqué pourquoi, quatre entrepreneurs sur six ayant rejeté la proposition de projet. Le 5 juillet, le conseil a approuvé l’offre de JW Ossola pour achever le détournement des égouts, et Kolowski a signé la déclaration de conformité le 18 août, signifiant que le projet était terminé, respectant la date limite du 31 août.

Des travaux de restauration sont toujours en cours sur le site, selon une déclaration faite par Carls le 26 septembre lors de la réunion du comité des services publics de la ville.