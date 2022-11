Le Pérou embauche un nouvel agent financier – Shaw Local

Tracy Mitchell, du Pérou, a été embauchée en tant que nouvelle agente des finances pour la ville de Pérou au début d’octobre.

Mitchell a grandi au Pérou et est diplômé du lycée La Salle-Pérou. Elle est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université Bradley et est expert-comptable agréé.

Mitchell a commencé sa carrière dans la région de Chicagoland avant de retourner au Pérou. Elle a travaillé comme comptable à la ville au cours des sept dernières années avant d’être embauchée comme directrice des finances de la ville.

“Je peux honnêtement dire que j’ai d’abord été très impressionné par la ville de Pérou”, a déclaré Mitchell. « En tant qu’ancien auditeur, leurs politiques et procédures comptables étaient en excellent état. Je prévois d’appliquer les bases de ma connaissance des pratiques financières au sein de la ville et de maintenir le haut niveau de précision et de conformité qui existe actuellement. »

Mitchell a commencé sa carrière en tant qu’auditeur interne chez Ernst&Young à Chicago. Elle a ensuite travaillé comme responsable comptable régionale pour McDonald’s Corporation à Oak Brook pour les restaurants appartenant à l’entreprise. Après cela, Mitchell a ensuite été recruté par AmeriKing dba National Restaurant Enterprises, le plus grand franchisé de Burger King à l’époque, pour être le directeur comptable.

Mitchell a ensuite quitté la région de Chicagoland et est retourné au Pérou pour élever trois enfants, dont deux sont diplômés du lycée La Salle-Pérou et le troisième de la St. Bede Academy.

Mitchell a déclaré qu’elle était revenue sur le marché du travail il y a près de sept ans en tant que comptable au Pérou.

“Je contribuerai et offrirai un apport financier pour nous assurer que nous adhérons à une politique budgétaire appropriée”, a déclaré Mitchell. “Je maintiendrai une responsabilité fiduciaire pour protéger les actifs de la ville et planifier en conséquence pour répondre aux besoins financiers pour des opérations efficaces.”