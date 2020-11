Le Pérou devrait donner une chance à son dernier président

Revue nationale

Le gouvernement espagnol déclare la guerre à la langue espagnole

Cela peut sembler être un titre d’un journal satirique, mais ce n’est pas le cas: l’espagnol ne sera plus la langue officielle de l’État espagnol ni la lingua franca dans l’éducation. Cela fait partie de la nouvelle loi sur l’éducation du gouvernement socialiste-communiste. Cette guerre contre la langue espagnole est la rançon que le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez doit payer aux nationalistes catalans de l’ERC (un parti qui représente 3% des électeurs espagnols) en échange de leur vote pour adopter un budget général de l’Etat dont Chávez aurait. été fier. Sánchez fera tout pour rester au pouvoir, voire piétiner le plus grand trésor d’Espagne, celui qui est partagé avec 500 millions de personnes: la langue espagnole.Grâce à cette nouvelle loi, la seule lingua franca en Catalogne sera le catalan. Il m’est difficile d’expliquer aux gens en dehors de mon pays ce qui se passe ici sans paraître désastreux. Mais dans de nombreuses villes d’Espagne, les enfants ne pourront pas étudier principalement en espagnol. En Catalogne, les mathématiques, les sciences et la philosophie continueront d’être enseignées en catalan, comme elles le sont depuis des années, ce qui entrave l’éducation des enfants qui ne le parlent pas. Mais cette fois, les parents ne pourront pas exiger, via la justice, que leur enfant hispanophone soit éduqué en espagnol, ce qui est une violation directe du droit à la liberté d’enseignement tel qu’énoncé dans la Constitution espagnole. il en sera de même au Pays basque et en Galice, deux autres régions avec leurs propres langues minoritaires, où en fait cette discrimination de l’espagnol avait déjà lieu – avec le consentement des nationalistes du PNV, dans le cas du basque, et du centre -droit PP, dans le cas du galicien. Ce qui a changé maintenant, c’est que la guerre contre la langue espagnole sera officialisée, parrainée par l’État espagnol lui-même. La politique est à peu près aussi intelligente que de frapper à plusieurs reprises le gros orteil avec un marteau pour guérir l’arthrose.La cause de cette folie est un parti nationaliste catalan d’extrême gauche qui représente relativement peu d’électeurs espagnols, et qui en Catalogne représente 22% des électeurs. Mais c’est le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez qui permet que cela se produise. Sánchez, qui a célébré la semaine dernière au parlement la «défaite retentissante» du conservatisme américain, est le seul à blâmer. C’est comme si quelqu’un décidait de laisser l’éducation aux États-Unis entre les mains des dirigeants d’Antifa. Pour être en mesure de comprendre la manie régionaliste parmi les politiciens et l’élite espagnols, vous devez comprendre que le nationalisme est une entreprise lucrative. Le cas de la famille Pujol est bien connu en Catalogne; le clan derrière le nationalisme catalan actuel et l’ancien président de la région Jordi Pujol sont impliqués dans une enquête judiciaire sans fin pour corruption dans laquelle des millions de dollars, détournés du peuple catalan, continuent de surgir dans les paradis fiscaux. Derrière toute politique nationaliste extravagante, il y a une classe d’élite de fonctionnaires et d’entreprises associées qui s’enrichissent. La langue espagnole est dans le viseur des nationalistes depuis le début de la démocratie. Ils ont colporté un récit fictif d’inspiration marxiste pour diviser le peuple entre des langues oppressives et des langues victimisées, créant un problème là où il n’y en avait pas. Les Espagnols parlent dans la langue de notre choix et nous considérons toutes les langues nationales du pays comme une source de richesse culturelle; pas comme une raison de confrontation. En Catalogne, par exemple, le nationalisme ne cherche pas à réaffirmer une identité catalane, mais à nuire à l’Espagne. Cela a réussi. Aujourd’hui, les enfants qui parlent espagnol sont humiliés, isolés et même attaqués dans les écoles. Lors de la dernière campagne électorale, les indépendantistes ont fait la démonstration de nettoyer les trottoirs à l’eau de Javel après que les dirigeants des partis non indépendants soient passés dans leurs rues.Le nationalisme pervers catalan se démarque dans sa politique d’immigration. Pendant des décennies, ils ont méprisé l’immigration latino-américaine parce qu’ils sont hispanophones, donnant la priorité à l’immigration en provenance des pays arabes. Aujourd’hui, la Catalogne a une féroce tension anti-chrétienne et anti-espagnole dans de nombreux quartiers. Il y a de l’espoir: près de la moitié de sa population continue de défendre héroïquement son droit, contre toute attente, d’être espagnole. Mais à partir de maintenant, ils n’ont plus le soutien moral du gouvernement espagnol.En Galice, au Pays basque ou en Catalogne, leurs langues minoritaires sont utilisées pour empêcher les hispanophones d’accéder aux postes gouvernementaux, et dans des endroits comme la Catalogne, la région le gouvernement impose des amendes aux commerçants qui accrochent des panneaux en espagnol. Dans les années 1970, Barcelone était une ville ouverte sur le monde. Aujourd’hui, cette ville est Madrid, tandis que les nationalistes accueillent les étrangers à Barcelone avec des graffitis orthographiant «mort aux touristes», ce qui pourrait bien être leur moyen avant-gardiste et novateur de stimuler une industrie qui donne du travail à 14% des Catalans. qu’au Pays basque, il y a à peine une vingtaine d’années, vous n’aviez pas reçu d’amende pour vous convaincre de l’importance de mettre en place la signalétique de votre boulangerie en basque; au lieu de cela, vous avez simplement reçu une balle dans la nuque par le groupe socialiste-terroriste ETA. Maintenant, ils émettent leurs menaces du Parlement. En Galice, ma belle patrie, la situation est moins dramatique, car le nationalisme d’exclusion n’y a jamais triomphé. Le parti qui a imposé la langue galicienne pour les noms de villes et de rues est le PP, étrangement le même parti qui, au parlement, dénonce de ne pas pouvoir étudier l’espagnol en Catalogne. Le seul parti qui ait le courage de le condamner clairement est le nouveau VOX de droite, ce qui peut être la raison pour laquelle depuis de nombreux mois maintenant, ils sont en hausse dans les sondages. Pour être juste, les régions régies par le PP, dont la Galice, ont déjà déclaré qu’elles utiliseraient tous les moyens légaux à leur disposition pour ne pas appliquer ce mandat étatique, du moins en ce qui concerne l’exclusion de la langue espagnole et la fin de la méritocratie académique. . – La nouvelle loi sur l’éducation, cependant, nous offre non seulement le musellement de la langue de Cervantès, mais cache également une attaque sans précédent contre les écoles catholiques. La loi vise à ruiner économiquement la soi-disant «éducation concertée», un système mixte public-privé composé à 80% d’écoles catholiques, qui sont la véritable cible du gouvernement. Bien que, sans aucun doute, ce qui a suscité le plus d’indignation en Espagne, c’est la fermeture des centres d’éducation spéciale. La nouvelle loi gouvernementale ferme les écoles spécialisées et obligera les parents d’enfants handicapés à les envoyer dans des écoles conventionnelles. Une fois de plus, l’utopie socialiste-communiste de l’égalité se heurte à la réalité: l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux ne leur offrira aucun avantage, mais plutôt davantage d’inégalité et de discrimination. Il y a maintenant une campagne émotive sur les réseaux sociaux dans laquelle des dizaines d’enfants souffrant de maladies mentales et de handicaps demandent au gouvernement de ne pas fermer leur école où ils sont fréquentés par des spécialistes, et ils implorent que leurs parents aient le droit de choisir librement. Malheureusement, l’actuelle ministre socialiste espagnole, Isabel Celaa (qui a bien sûr envoyé ses filles dans une école à charte pour femmes catholiques), a récemment expliqué clairement ce que les socialistes pensent de vos enfants: qu’ils appartiennent à l’État: «Les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents . » Certains parents ont plaisanté sur les réseaux sociaux: «Madame la Ministre, puisque mes enfants ne sont pas les miens et que vous êtes en charge de tout, je vous demande de rentrer ce matin à 2, 4 et 6 pour nourrir et changer les couches, et s’il vous plaît ne pas oubliez les antibiotiques pour l’aîné, qui doit prendre ses médicaments à 3 heures du matin. Apportez des vêtements de rechange, il vomit parfois. »Heureusement pour nous, même lorsque les vents soufflent contre la liberté, l’Espagne est toujours le même endroit que Goethe a décrit comme« le pays du vin et de la chanson ». Au milieu de notre joie, de notre bonne humeur, de notre histoire et de notre héritage, nous, Espagnols, cachons l’espoir de ne jamais être asservis par le communisme. Nous avons Cervantes, Becquer, Quevedo, Machado et tant d’autres à nos côtés. De plus, il y a des siècles, nous avons réussi à reconquérir notre terre, repoussant les Maures d’une petite grotte asturienne, où plus tard nous avons construit le sanctuaire de la Vierge de Covadonga pour célébrer la victoire du christianisme. Ainsi, un socialiste comme Sánchez qui rêve d’être JFK, et un communiste comme le vice-président Pablo Iglesias qui rêve d’être Castro, pourraient nous faire vomir, mais nous n’avons pas peur d’eux. Nous, Espagnols, ne craignons qu’une chose: manquer de bière.