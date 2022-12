Le Pérou desséché restaure des digues pré-incas pour résoudre son problème d’eau

Le système amuna du Pérou commence par la collecte de l’eau au sommet des montagnes de San Pedro de Casta, à près de 13 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les digues, construites avec des pierres imperméables et des canaux d’infiltration, permettent à l’eau de s’infiltrer dans le sous-sol pendant la saison des pluies pour être récoltée par les villageois en période de sécheresse. (Florence Goupil/Pour le Washington Post)

SAN PEDRO DE CASTA, Pérou – Sur un flanc de montagne au-dessus de la capitale du Pérou, Javier Obispo s’arrête du travail éreintant de rénovation d’un amuna. La digue d’irrigation abandonnée distribuait de l’eau avant l’arrivée des Européens en Amérique du Sud. Avec l’approvisionnement en eau de Lima sous pression croissante, le technicien vétérinaire de 42 ans a travaillé avec d’autres villageois ici pour redonner vie à l’ancienne technologie. Les pentes escarpées des Andes, parsemées de petits cactus brandissant des épines démesurées, se dressent autour de nous, d’un brun clair desséché. Le changement climatique se fait sentir.

« Il y a vingt ans, le sol était humide. Il y avait des chutes d’eau », dit Obispo, désignant une falaise poussiéreuse au-dessus. « Maintenant, il n’y a tout simplement plus assez de pâturages. Comment ça va être en 2030 ?

Mais maintenant, l’eau commence à ruisseler, peut-être pour la première fois depuis des siècles.

La amunas – des murs perméables en pierre et en adobe de 18 pouces de haut qui parcourent des kilomètres à travers ce paysage imposant – détournent l’excès d’eau des ruisseaux qui, pendant la saison des pluies, couleraient autrement de manière incontrôlée dans les montagnes et finiraient par se perdre dans l’océan Pacifique.

Ils infiltrent ensuite cette eau dans le sol, reconstituant la nappe phréatique et assurant sa libération progressive tout au long de l’année dans des sources naturelles. L’ancienne technologie améliore également la pureté de l’eau et aide à prévenir l’érosion et les glissements de terrain.

Haut dans les montagnes de San Pedro de Casta, les ouvriers utilisent de la pierre et un peu de ciment pour renforcer le début du captage d’eau. (Vidéo : Avec l’aimable autorisation d’Aquafondo)

Obispo est l’un des douze villageois qui travaillent ensemble sous le soleil des montagnes tropicales pour sauver ce site de cinq milles de long. amunaen l’excavant de la terre accumulée et en la rénovant dans un projet pilote qui est prometteur pour ce paysage aride.

“La amunas sont le seul espoir », déclare Obispo, qui vit ici dans une communauté de 400 personnes. « Sans eux, San Pedro de Casta mourra.

Pourtant, le projet, organisé par l’association locale à but non lucratif Aquafondo, vise également à bénéficier aux populations bien au-delà de cette région reculée. À quatre heures de route époustouflantes, à environ 13 000 pieds sous terre, se trouve Lima, considérée comme la troisième ville désertique la plus peuplée du monde, après Le Caire et Karachi, au Pakistan.

Niché au bord du Pacifique dans ce qui est effectivement une extension nord du désert d’Atacama en Amérique du Sud, l’emplacement de la capitale chaotique du Pérou de 10 millions d’habitants a été choisi dans les années 1500 par les Espagnols conquérants plutôt que par les résidents indigènes écologistes – et est devenu de plus en plus problématique avec le croissance explosive des dernières décennies.

Employés par l’ONG Aquafondo, les ouvriers sont tous originaires de San Pedro de Casta près de Lima, au Pérou. (Vidéo : Avec l’aimable autorisation d’Aquafondo)

L’approvisionnement en eau de Lima dépend en grande partie de trois petites rivières qui descendent des Andes et fluctuent au cours de l’année, passant de torrents asséchés à des torrents déchaînés dont le volume peut submerger le service public des eaux.

La société, Sedapal, a investi massivement dans des réservoirs à haute altitude au-dessus de San Pedro de Casta et a lancé la construction de plusieurs usines de dessalement coûteuses, pour éliminer le sel de l’eau de l’océan. Pourtant, Lima souffre toujours d’un manque d’eau d’environ 100 pieds cubes par seconde.

Cela signifie qu’environ 1 million d’habitants les plus pauvres à la périphérie de la ville manquent d’eau courante. Ils s’appuient plutôt sur une flotte non réglementée de camions-citernes distribuant de l’eau non traitée à des tarifs 10 fois supérieurs à ceux payés par les plus aisés. limeños reliés aux conduites d’eau.

Le déficit pourrait être comblé presque entièrement par l’eau fournie par amunas, ont calculé les chercheurs. Pour y arriver, le Pérou devrait restaurer des centaines de kilomètres de digues préhistoriques sur les trois bassins versants qui desservent Lima.

« L’idée est d’abord d’aider la communauté locale, gardienne de l’eau. Sinon, nous ne ferions que les utiliser », explique Mariella Sánchez, directrice exécutive d’Aquafondo. “Mais l’objectif est le même pour ceux qui vivent en aval à Lima : améliorer les conditions de vie.”

Le modèle de San Pedro de Casta, qui est financé par Backus, la plus grande entreprise péruvienne de bière et de boissons, et GIZ, l’agence d’aide internationale allemande, est l’un des nombreux projets pilotes tentés par différentes organisations à but non lucratif.

La développement de la amunas vers 600 av. J.-C., des siècles avant l’avènement des Incas, reste entourée de mystère car les cultures andines n’ont pas développé l’écriture. Leur renouveau pourrait maintenant être étendu à l’échelle nationale au profit d’autres villes côtières.

En tant que source du fleuve Amazone, le Pérou est doté d’une eau douce abondante. Mais 98% de ses précipitations circulent vers l’est, des Andes et de l’Amazonie vers la Bolivie, la Colombie, le Brésil et l’Atlantique, tandis que les deux tiers de ses 33 millions d’habitants vivent sur la bande côtière aride de l’ouest du pays.

Les effets de la crise climatique dans les Andes péruviennes sont complexes. Les bassins versants les plus élevés de Lima reçoivent un peu plus de précipitations qu’auparavant, mais en rafales plus intenses et plus difficiles à gérer. Plus bas, au niveau de San Pedro de Casta, il y en a moins.

Obispo dit que les pluies qui se déroulaient autrefois de Noël à avril arrivent généralement à la mi-janvier et se terminent à la mi-mars. Les troupeaux locaux de vaches et de chèvres ont chuté de 40 %, dit-il, tandis que les récoltes de pommes de terre, de maïs et de fèves ont chuté de 30 à 50 %.

Faire revivre le amunas pourrait être complétée par des projets de restauration punal’écosystème de la toundra de haute altitude qui, lorsqu’il est sain, retient l’eau comme une éponge.

Un consortium d’organisations non gouvernementales, soutenu par l’Agence américaine pour le développement international et impliquant des chercheurs de l’Imperial College de Londres, a commencé le travail sensible d’encourager les communautés de montagne à échanger leurs chevaux et leur bétail contre des lamas et des alpagas plus durables.

Les camélidés indigènes d’Amérique du Sud ont des coussinets mous et ne grignotent que les pointes de l’herbe – contrairement au bétail importé, qui arrache la végétation à croissance lente par les racines tandis que leurs sabots compactent le sol.

Ces mesures vertes peuvent coûter 100 fois moins cher par pied cube d’eau que d’investir dans des infrastructures grises telles que des barrages et des réservoirs. Sedapal considère les différentes approches comme complémentaires et également nécessaires pour assurer la sécurité de l’eau de Lima dans les décennies à venir.