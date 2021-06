Le Pérou de Ricardo Gareca surpasse le Brésil et l’Argentine en Copa America

La phase de groupes de la controversée Copa America au Brésil est terminée. Huit des 10 équipes passent à la phase à élimination directe alors que les matchs se déroulent dans des stades vides à travers le pays.

Hôte et vainqueur du Groupe A, le Brésil a connu un nul 1-1 face à l’Équateur, tandis que la victoire 1-0 du Pérou a assuré la sortie du Venezuela. Lionel Messi a marqué plus d’histoire pour l’Argentine, vainqueur du Groupe B, lors d’une victoire 4-1 sur la Bolivie, éliminée, tandis que l’Uruguay a battu le Paraguay 1-0. Le Chili et la Colombie n’ont pas participé à cette ronde de matches.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

Le stand out jusqu’à présent

Avec 20 matchs pour éliminer seulement deux équipes, il y a eu un manque évident de drame et d’intensité compétitive autour de la phase de groupes de cette Copa America. Il serait donc absurde de penser à une équipe du tournoi jusqu’à présent, ou au joueur par excellence de la phase de poules. Mais il y a un candidat solide pour se démarquer jusqu’à présent : l’entraîneur péruvien Ricardo Gareca.

Il y a cinq ans, c’est dans la version centenaire de la Copa aux États-Unis que Gareca a trouvé son groupe et a consolidé une équipe qui, deux ans plus tard, a emmené le Pérou à sa première Coupe du monde depuis 1982. Lors de la Copa 2019, il a emmené cette même équipe. jusqu’à la finale. Et les voici à la fin de la phase de groupes, à la deuxième place du Brésil – même si la façon dont ils ont timidement succombé à une défaite 4-0 contre les hôtes en dit long sur le manque de ressources à la disposition de Gareca.

Au cours de ces dernières années, le Pérou n’a aligné qu’un seul joueur véritablement de classe mondiale – capitaine et avant-centre Paul Guerrero, qui manque ce tournoi alors qu’il tente de se remettre d’une grave blessure au genou. Gareca a eu la chance de rencontrer une sorte de remplaçant – l’attaquant mobile et rusé d’origine italienne Gianluca Lapadula, qui à 31 ans a décidé de représenter la terre natale de sa mère.

C’est aussi bien qu’il soit monté à bord. Le football péruvien fournit très peu à Gareca. Pour la huitième année consécutive, et la 10e lors des 11 dernières, aucune équipe péruvienne n’a atteint les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud. Quelques jeunes sont provisoirement en train de se faire saigner en Copa – l’arrière gauche des San Jose Earthquakes, Marcos Lopez, a disputé quelques matchs, le milieu de terrain Martin Tavara est sorti du banc, tout comme l’attaquant et, légèrement plus âgé à 25 ans, Alex Valera, qui a montré une certaine promesse dans les Libertadores. Mis à part Lapadula, cependant, aucun des nouveaux arrivants n’a encore fait une réelle impression sur l’équipe nationale. Gareca est coincé avec le même vieux même vieux – et il continue de faire en sorte que cela représente plus que la somme de ses parties.

Lors d’une mauvaise journée, ce n’est pas facile pour cette équipe péruvienne de concourir – la défaite 3-0 à domicile contre la Colombie au début du mois en qualification pour la Coupe du monde en est un exemple, ou cette raclée 4-0 du Brésil. Mais avec un petit ajustement ici et beaucoup de bon sens là-bas, l’équipe de la Copa Gareca a battu la Colombie et fait match nul avec l’Équateur – des résultats qui semblaient très improbables avant les matchs, ou même à la mi-temps dans le cas du match contre l’Équateur.

Il essaie de garder son équipe compacte – difficile à jouer sans le ballon, beaucoup d’options de passes en possession et confiance dans les compétences de Lapadula en contre-attaque, le dynamisme de André Carrillo et l’éclair occasionnel de talent de Cristian Cueva. Ce n’est pas beaucoup. Mais cela a suffi pour que le Pérou termine deuxième du groupe.

Jusqu’où peuvent-ils aller ? Peut-être que la question clé est de savoir s’ils peuvent sortir de la compétition avec une confiance renouvelée. Au tiers des éliminatoires du Qatar 2022, ils sont actuellement en bas du classement de l’Amérique du Sud. Gareca espère que 2021 pourra être répété et qu’ils pourront repartir de la Copa en pensant que leurs ressources limitées et bien entraînées seront suffisantes pour les amener à la Coupe du monde.

Neymar est en forme, Leo Messi bat des records, mais ce sont les performances du Pérou de Ricardo Gareca qui ont fait parler de la phase de groupes de la Copa. MB Media/Getty Images

Le grand Neymar débat

Pelé n’était pas loin de 31 ans lorsqu’il a pris sa retraite du football international, après avoir tout fait. Neymar aura près de 31 ans avant la prochaine Coupe du monde, il reste encore tout à faire.

La star du Paris Saint-Germain remportera peut-être sa première Copa America – il s’est blessé en 2019. Mais il est bien conscient que pour les Brésiliens, la Coupe du monde est la vraie mesure. Qatar 2022 s’annonce comme le moment décisif de sa carrière internationale.

L’entraîneur Tite dit clairement qu’il construit son équipe autour de Neymar – et peut invoquer le match nul 1-1 de dimanche contre l’Équateur comme justification.

Neymar était reposé pour un match que beaucoup auraient pu considérer comme sans conséquence. Ce n’était pas pour les Équatoriens, qui jouaient pour leur survie dans la compétition. Et ce n’était pas non plus pour de nombreux joueurs brésiliens. Les goûts de Gabriel Barbosa, Lucas Paqueta, Everton Soares et d’autres ne sont en aucun cas assurés d’une place dans l’équipe de la Coupe du monde. Ils voulaient marquer les esprits et tous seront déçus de ce qu’ils ont produit. Ce n’était pas pareil sans Neymar.

Et pourtant, à pleine puissance, le Brésil avait réussi à renverser le match précédent contre la Colombie – et bien que Neymar ait pris le corner qui a établi le but vainqueur, ce n’était pas l’une de ses meilleures nuits. La seule fois où il a été du côté des perdants dans un match de Copa (l’élimination aux tirs au but contre le Paraguay en 2011 compte comme un match nul dans les records) était en 2015, lorsque le Brésil était également frustré par la Colombie. Carlos Sanchez a effectué un magnifique travail de marquage sur Neymar, qui à la fin du match dans un excès de frustration a malmené l’arbitre et a écopé d’une longue suspension. Six ans plus tard, Wilmar Barrios a fait un travail similaire pour la Colombie, et les niveaux de frustration de Neymar ont encore augmenté. Ils n’ont pas bouilli cette fois – bien qu’il aurait été intéressant de voir les conséquences si l’égalisation controversée du Brésil avait été exclue.

Le fait est que lorsque la pression exercée sur Neymar était moins efficace, sa performance était minée par de petits différends et des plaintes. Est-ce que tant d’espoirs peuvent – ou doivent – être placés en lui lors de la prochaine Coupe du monde ? Tite peut-il gérer son étoile avec tant de succès qu’il produise le meilleur quand cela compte vraiment ?

Et les équipes éliminées… que rapportent-elles à la maison ?

Les tentatives du Venezuela de sortir de la scène avec dignité ne sont pas de simples sauvetages. Malgré leur élimination précoce, l’entraîneur Jose Peseiro peut être fier de ce que ses hommes ont produit, car le Venezuela a été la plus grande victime de la Copa touchée par le coronavirus.

Le côté vénézuélien à pleine puissance porte une menace d’attaque à deux volets. Il y a le jeu combatif de l’avant-centre du robuste Salomon Rondon. Et il y a les ailiers rapides qui le flanquent. Aucune de ces armes n’était disponible.

Les restrictions de quarantaine ont gardé Rondon dans Chine. Et tous les ailiers ont été exclus par une vague de COVID qui a forcé le Venezuela à faire venir de nouveaux joueurs à la dernière minute. Peseiro a été laissé sans options d’attaque. Il a rapidement organisé un système défensif de cinq hommes devant un gardien exceptionnel Wuilker Farinez, et cherchait à vivre de miettes. Dans ces circonstances, les nuls contre la Colombie et l’Équateur ont été héroïques, les défaites contre le Brésil et le Pérou à peine un désastre.

La Bolivie a également souffert du COVID, ce qui signifie qu’elle a eu du mal à faire appel à son capitaine et meilleur buteur de tous les temps, Marcelo Martins Moreno. Mais l’entraîneur Cesar Farias a également choisi d’aligner une équipe qui n’était pas au complet. Cela s’est avéré fatal lors du match d’ouverture contre le Paraguay, lorsque l’excellent gardien titulaire Carlos Lampe s’est reposé en faveur des inexpérimentés Ruben Cordano – et où le jeune attaquant italien Jaime Cuellar a laissé tomber un carton rouge absurde en première mi-temps, aidant à transformer une avance de 1-0 en une défaite 3-1.

Il s’agissait de la première de quatre défaites consécutives. Farias peut souligner l’expérience acquise par des jeunes comme le défenseur central Jairo Quinteros et attaquant de soutien du pied gauche Jeyson Chura. Il peut également souligner les résultats des trois derniers éliminatoires de la Coupe du monde – une victoire à domicile prise en sandwich entre deux matchs nuls à l’extérieur – qui lui ont donné une position de force relative à partir de laquelle expérimenter.

Le point culminant a été la défaite d’un seul but contre le Chili, où la Bolivie a eu le meilleur de la seconde mi-temps et méritait un match nul. Le point bas est venu à la fin, quand Lionel Messi a déchiré la défense en lambeaux et seul un Lampe inspiré a maintenu le score à 4-1.