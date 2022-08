Le Pérou célèbre le 155e anniversaire de Maud Powell – Shaw Local

Musiciens et spectateurs ont célébré l’un des citoyens les plus célèbres du Pérou.

Une célébration a eu lieu dimanche pour célébrer Maud Powell sur la place qui porte son nom. Les performances ont été dirigées par Fiddlerock, Maria Sabotta, Kathy Jagiella, les étudiants de Constance Deal, les étudiants de Kathy Jagiella et les étudiants de Kevin Kramer.

Kevin Kramer (à gauche) et ses élèves ouvrent la célébration du dimanche 21 août 2022 de la célèbre violoniste péruvienne Maud Powell. (Michael Urbanec)

L’anniversaire de Powell est lundi.

Powell (1867 – 1920) est né au Pérou de Wilhelmina “Minnie” Bengelstraeter Powell et William Bramwell Powell.

Constance Deal (à droite) et ses élèves de violon jouent “Twinkle Twinkle Little Star” devant une foule au Maud Powell Plaza au Pérou le dimanche 22 août 2022. La célébration a rendu hommage à Maud Powell, originaire du Pérou et célèbre violoniste, née 23 août 1867. (Michael Urbanec)

Maud avait environ 7 ans lorsqu’elle a commencé des cours de violon à Aurora. On a vite découvert qu’elle était un prodige. En l’espace de deux ans, elle étudiait le violon et le piano à Chicago. Ses parents ont vendu leur maison pour amasser des fonds pour qu’elle puisse poursuivre ses études musicales. Alors que son père restait dans des chambres louées, sa mère et son frère cadet, William, ont voyagé avec elle en Europe. Elle a étudié en Allemagne et à Paris, où elle s’est classée première au concours d’entrée.

Elle a fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique de Berlin à l’âge de 18 ans. Plus tard, elle est retournée aux États-Unis où elle a joué à l’Orchestre philharmonique de New York et au Carnegie Hall. Au tournant du XXe siècle, la musique classique en Amérique a été bafouée par les Européens. Mais Powell est devenu le premier violoniste né aux États-Unis – homme ou femme – à changer cela en conquérant le public européen. Elle a tourné, jouant de son violon pour un public à travers les États-Unis

Maud Powell n’hésitait pas à prendre des risques et à aller là où personne n’avait osé s’aventurer auparavant – en particulier une femme. Elle a fait face à de nombreux défis et a brisé de nombreux obstacles dans sa vie. Elle était également un puissant défenseur de la musique des Américains, des femmes et des compositeurs noirs. Elle a également été la première violoniste américaine à atteindre un rang international et la première instrumentiste solo à enregistrer pour la série Celebrity Artist de la Victor Talking Machine Company. Powell a reconnu le potentiel de la technologie d’enregistrement pour l’aider dans sa mission d’apporter le meilleur de la musique classique aux gens du monde entier. Elle a enregistré de manière prolifique de 1904 jusqu’à sa mort prématurée à 52 ans en 1920. Powell a été le pionnier du récital de violon en Amérique et a défendu la musique composée par des femmes et par des Américains aux côtés de la musique des Européens. Elle a créé les concertos pour violon de Tchaïkovski et de Sibelius en Amérique lorsque d’autres violonistes ont hésité devant leurs difficultés. Elle a été parmi les premiers instrumentistes blancs à intégrer les œuvres de compositeurs d’ascendance africaine dans des récitals et des enregistrements.

Elle a reçu à titre posthume un Grammy Special Merit Award for Lifetime Achievement Award 2014 le 25 janvier 2014.