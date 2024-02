Le Pérou cède aux manifestants au Machu Picchu et résilie le contrat de vente de billets avec une entreprise privée

LIMA, Pérou (AP) — Le gouvernement péruvien a fait marche arrière mercredi sur son projet d’externaliser la vente de billets d’entrée à Machu Picchu à une entreprise privée, une semaine après que les manifestants ont bloqué l’accès à l’attraction touristique la plus célèbre du pays et que le service ferroviaire vers la région a été suspendu.

Malgré la résolution, les rues, les hôtels et les restaurants autour du site sont restés quasiment déserts.

Onze jours après que le gouvernement a annoncé le changement du système de billetterie, qui était aux mains d’une entité étatique depuis 15 ans, l’exécutif a cédé et a résilié le contrat mis en cause par le secteur touristique local.

Le ministre péruvien de la Culture, Leslie Urteaga, qui avait allégué des irrégularités et une perte de 1,8 million de dollars pour des billets non signalés par les bureaux de l’État, a finalement accepté la demande des manifestants après avoir rencontré le président régional de Cusco et le maire du district de Machu Picchu.

Les autorités se sont engagées à déplacer la vente de billets vers une plateforme en ligne gérée par le gouvernement national et ont résilié le contrat avec Joinnus, la société de vente de billets virtuels appartenant à l’un des groupes économiques les plus riches du Pérou, qui avait repris le service à la mi-janvier.

Le service ferroviaire vers la région – qui avait été suspendu vendredi – a rapidement repris, mais les arrivées de visiteurs ont encore été ralenties.

“Cela ressemble à l’époque de la pandémie de COVID-19, on ne voit presque personne”, a déclaré Roger Monzón, employé de l’hôtel Inkas Land dans le quartier de Machu Picchu, un immeuble de 18 chambres qui n’héberge actuellement que deux touristes portugais.

Les quelques touristes qui ont persisté à visiter le site inca pendant la manifestation d’une semaine, pour la plupart jeunes, ont dû emprunter un chemin plus long et plus difficile. Ils parcourraient 210 kilomètres (130 miles) de Cusco jusqu’à une centrale hydroélectrique d’où ils marcheraient deux heures pour atteindre le district de Machu Picchu, où ils se reposaient. Ensuite, ils ont dû marcher jusqu’à la citadelle de pierre pendant encore 2 heures et demie.

Quatre pays – les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Brésil – avaient conseillé à leurs citoyens d’être prudents s’ils envisageaient de visiter le Machu Picchu, un site du patrimoine mondial depuis 1983, invoquant le manque potentiel d’eau et d’autres produits essentiels résultant des perturbations des transports.

Le tourisme est la principale activité économique de Cusco, avec plus de 200 000 personnes ayant un emploi direct dans le secteur. Avant les manifestations, jusqu’à 4 500 visiteurs entraient chaque jour au Machu Picchu.

Il n’existe pas de chiffres officiels sur les pertes potentielles au cours de la première semaine de manifestations, mais certains syndicats du tourisme estiment les dégâts à environ 4,7 millions de dollars.

“Les pertes incluent tous les secteurs directement liés au tourisme, comme les agences de tourisme, les hôtels, les restaurants, les guides touristiques, mais aussi les marchés, les chauffeurs de taxi et les communautés paysannes”, a déclaré Elena González, présidente de l’Association des agences touristiques de Cusco.

